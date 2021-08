Valencia-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere amichevole

Mercoledì 4 agosto alle ore 20.30 allo stadio Mestalla si disputerà il match amichevole Valencia-Milan, valevole per la 49^ edizione del “Trofeo Naranja”, con le due squadre che si stanno preparando per l’imminente stagione 2021-22.

Per i rossoneri di mister Stefano Pioli, sarà il quarto test estivo dopo quelli vinti contro Pro Sesto e Modena rispettivamente per 6-0 e 5-0 e il pareggio di sabato scorso sul campo del Nizza per 1-1, mentre domenica 8 e sabato 14 ci saranno le ultime due partite d’agosto contro Real Madrid e Panathinaikos.

Per gli spagnoli invece sarà la sesta amichevole estiva con un bilancio di quattro vittorie un ko (contro il Real Saragozza per 2-0), ma con il tecnico Josè Bordalás che registra qualche infortunio di troppo soprattutto a centrocampo.

Nella loro storia Valencia e Milan non si sono mai sfidate in match ufficiali, ma solamente in tre amichevoli estive: la prima nel 2001 in occasione del Torneo di Amsterdam che vide la vittoria iberica per 2-1, la seconda nel 2013 alla Guinnes International Champions Cup, questa volta con successo rossonero (2-1 il finale), mentre l’ultima l’anno seguente al Mestalla, con risultato sempre di 2-1, questa volta per i pipistrelli.

Valencia-Milan, probabili formazioni

VALENCIA (3-5-2): Rivero; Joseda, Paulista, Diakhaby; Gayà, Guillamón, Guerra, Jason, Guedes; Cheryshev, Maxi Gómez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Díaz, Krunić; Leão.

Dove vedere Valencia-Milan in tv e streaming

L’amichevole tra Valencia-Milan (ore 20.30) sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch.252); inoltre la gara del Mestalla si potrà seguire anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now TV, la web tv di Sky.

Luglio 2013, Valencia-Milan 1-2: gli highlights