Amichevoli, Sampdoria-Ternana 3-1: in gol per le Fere Capone

Tra Sampdoria e Ternana finisce 3-1 l’amichevole disputata al “Mugnaini” di Bogliasco, ieri mattina alle ore 11. Un match disputato a porte chiuse e test per entrambe le formazioni in vista della ripresa dei rispettivi Campionati, Serie A e Serie B, in pausa per gli impegni delle nazionali.

D’Aversa schiera i blucerchiati con il 4-4-2 con il neo acquisito Ciccio Caputo dal 1′. È proprio l’attaccante, arrivato dal Sassuolo nell’ultimo slot della sessione di mercato estiva, a siglare il vantaggio al 25′ finalizzando l’assist in profondità di Verre. Nel secondo tempo arriva il raddoppio della Samp al 25′ con Chabot sugli sviluppi di un calcio d’angolo. E poi Verre che alla mezzora firma il 3-0. La Ternana trova il gol con Capone al 41′ con un tiro dal limite dell’area.

Non solo un’amichevole per testare schemi e le condizioni dei nuovi arrivi in rosa, ma una partita vera giocata a livelli agonistici alti dalla squadra di mister Lucarelli.

“È stata una partita tosta. La Ternana è in crescita, oggi abbiamo provato le soluzioni indicate dal mister”, ha dichiarato nel post gara Aniello Salzano. “Il gruppo si sta amalgamando bene. Giocheremo a viso aperto contro il Pisa”.

“Era importante fare bene con una squadra di alto livello. Il gol di oggi mette fiducia per il campionato. La Serie B è un campionato difficile, ma già dalla prossima partita proveremo a vincere”, ha affermato nel post partita l’autore del gol delle Fere, Christian Capone.

La squadra di mister Lucarelli riprenderà gli allenamenti lunedì 6 settembre, alle 16.30, all’antistadio Giorgio Taddei. I rossoverdi, sabato 11 settembre, affronteranno il terzo turno di campionato contro il Pisa allo stadio Liberati (fischio d’inizio ore 16.15).

Sampdoria-Ternana 3-1

(Primo tempo 1-0)

Sampdoria (4-4-2): Falcone (32′ st Ravaglia); Depaoli, Ferrari, Colley (1′ st Chabot), Augello (33′ st Somma); Candreva (9′ st Ciervo), Trimboli, Silva (33′ st Paoletti), Verre; Caputo (23′ st Di Stefano), Quagliarella (Cap., 18′ st Yepes Laut). A disp.: Bonfanti. All.: Roberto D’Aversa

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Boben, Sorensen, Celli, Salzano; Palumbo (Cap., 37′ st Agazzi), Paghera (1′ st Koutsoupias); Peralta (37′ st Proietti), Mazzocchi, Capone; Pettinari. A disp.: Vitali, Casadei, Furlan, Diakitè, Russo, Falletti, Capuano, Partipilo, Martella, Mazza, Donnarumma. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Matteo Gariglio di Pinerolo

Assistenti: Imperiale di Genova e Rossi della Spezia

Marcatori: 25′ pt Caputo (S.); 25′ st Chabot (S.), 30′ st Verre (S.), 41′ st Capone (T.)

Ammoniti: Paghera (T.)