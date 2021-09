Dove vedere Atalanta Milan Primavera, streaming gratis e diretta TV in chiaro Sky o Sportitalia?

Sabato 25 settembre alle ore 11:00 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia si disputerà Atalanta Milan Primavera, incontro valevole per la 4^ giornata del campionato Primavera 1 TIM 2021-22 “Trofeo Giacinto Facchetti”. Ecco dove vedere in diretta tv in chiaro e in streaming Atalanta Milan Primavera.

Dove vedere Atalanta Milan Primavera: presentazione della partita

L’incontro Atalanta Milan Primavera metterà a confronto due squadre che hanno avuto qualche difficoltà nelle prime giornate: i padroni di casa vice-campioni d’Italia, hanno conquistato solo 4 punti nelle prime 3 gare, frutto di una vittoria contro la Juventus (4-2) e di un pareggio contro la Sampdoria (2-2). Ancora peggio hanno fatto gli ospiti rossoneri, fermi a 2 punti, frutto di altrettanti pareggi con Roma e Sassuolo. Ecco dove vedere Atalanta Milan Primavera in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Atalanta Milan Primavera: luogo e orario

Atalanta Milan Primavera si giocherà sabato 25 settembre alle ore 11:00 al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. L’ultima sfida tra le 2 formazioni (aprile 2021) si è chiusa sul punteggio di 1-1.

Dove vedere Atalanta Milan Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro Sportitalia?

Il match Atalanta Milan Primavera sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’incontro potrà essere seguito anche in streaming gratis sulla piattaforma online di Sportitalia o tramite l’app scaricabile per smartphone, tablet e smart TV.