Dove vedere Bologna Genoa, live streaming Serie A e diretta TV Sky o DAZN?

Martedì 21 settembre 2021 alle ore 18:30 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna andrà in scena Bologna Genoa, incontro infrasettimanale valido per la 5^ giornata di Serie A 2020/21. Ecco tutte le informazioni dove vedere Bologna Genoa in tv e streaming.

Dove vedere Bologna Genoa, presentazione della partita

L’incontro Bologna Genoa metterà a confronto due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera completamente diversa: da un lato i padroni di casa che hanno raccolto 7 punti nelle prime 4 giornate e che, nonostante la sconfitta rotonda per 6-1 subita contro l’Inter, hanno mostrato un ottimo gioco durante le prime uscite. Dall’altro lato ci sono gli ospiti allenati da mister Ballardini, capaci di vincere un solo incontro delle prime 4 giornate, 2-3 in rimonta a Cagliari. Ecco dove vedere Bologna Genoa in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Bologna Genoa, live streaming e diretta tv Sky o Dazn?

Il match Bologna Genoa verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su DAZN. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming sempre sulla piattaforma online di DAZN (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi). In ogni caso sarà possibile seguire la cronaca testuale dell’incontro Bologna Genoa anche sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter) che daranno aggiornamenti in tempo reale.