Europa League, Dove vedere Leicester Napoli?Streaming o diretta tv?

Dove vedere Leicester Napoli? Gli uomini di Luciano Spalletti dopo aver convinto fortemente in campionato con la vittoria per 2 a 1 sulla Juventus, vogliono ripetersi in Europa League. Lo scontro si disputerà giovedì 16 settembre alle ore 21:00 e si giocherà al “Leicester City Stadium” di Leicester e vedrà gli azzurri contrapposti alla formazione di casa. Non sarà un match semplice da vincere visto che la squadra inglese lo scorso anno ha chiuso al 5 posto in campionato. Nella passata stagione i napoletani finirono in Europa League a causa del pareggio interno contro il Verona giunto all’ultima giornata, che li condannò al quinto posto.

Dove vedere Leicester Napoli? In streaming o diretta tv?

La squadra di Luciano Spalletti sta vivendo un periodo di grazia, e vuole fare in modo che continui anche in Europa. Il Napoli nella fase a gironi, oltre al Leicester se la vedrà con i polacchi del Legia Varsavia e con i russi dello Spartak Mosca. La partita andrà in onda su Sky Sport, Sky Sport Uno e su Sky Sport 4k. Gli appassionati potranno anche sintonizzarsi in streaming sulle piattaforme di Sky Go e DAZN. Scenderanno in campo due squadre che hanno entrambe l’ intenzione di ottenere i tre punti per iniziare al meglio quest’avventura in Europa League