DOVE VEDERE MILAN-VENEZIA – Serie A –

Nel turno infrasettimanale di Serie A il Milan ospita l’emergente Venezia al Meazza. Il match, gestito dall’arbitro I. Pezzuto, avrà fischio d’inizio alle ore 20,45 del 22 settembre 2021.

Il Milan di Stefano Pioli, per il match con il Venezia, arriva dal pareggio (1-1) contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il tecnico dovrà fare a meno di Kjaer (uscito per infortunio durante la partita contro la Juventus), Calabria, Krunic e Bakayoko, Giroud ed Ibrahimovic. Nel 4-2-3-1 rossonero, quindi, spazio al centro dell’attacco per Rebic, sostenuto alle sue spalle da Saelemakers, anche se in ballottaggio con Florenzi; Diaz e Leao. A centrocampo sicuramente Tonali, protagonista di un grandioso avvio di stagione, mentre al suo fianco potrebbe esserci spazio per Bennacer al posto di Kessié. In difesa Romagnoli comporrà il tandem centrale con Tomori, mentre sulle corsie esterne ci saranno Kalulu ed Hernandez. In porta il solito Maignan.

Il Venezia di Paolo Zanetti, neo-promosso nella massima serie, ha conquistato 3 punti nelle prime 4 giornate di campionato. L’ultima gara ha visto il Venezia perdere sul proprio campo di gioco per 2-1; sconfitta inflitta dallo Spezia. Una partita ostica per i lagunari dove il ct però potrà contare anche su Aramu che adesso sta bene. In difesa, oltre all’ex Caldara, dovrebbe giocare dal primo minuto Molinaro, a centrocampo spazio a Peretz insieme con Vacca e Busio. In avanti Aramu e Johnsen, il ballottaggio per il ruolo di punta centrale è tra Henry e Forte.

Dove vedere Milan-Venezia, streaming e diretta Tv

La partita Milan-Venezia verrà trasmessa in diretta sia da DAZN che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l’apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terresree) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l’apposita app.