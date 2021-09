Dove vedere Roma Verona Primavera, streaming gratis e diretta TV in chiaro Sky o Sportitalia?

Domenica 26 settembre alle ore 10:45 allo Stadio delle Tre Fontane di Roma si disputerà Roma Verona Primavera, incontro valevole per la 4^ giornata del campionato Primavera 1 TIM 2021-22 “Trofeo Giacinto Facchetti”. Ecco dove vedere in diretta tv in chiaro e in streaming Roma Verona Primavera.

Dove vedere Roma Verona Primavera: presentazione della partita

L’incontro Roma Verona Primavera metterà a confronto due squadre che hanno iniziato la stagione in modo abbastanza diverso: da un lato i padroni di casa giallorossi che dopo 3 giornate sono in testa alla classifica con 7 punti all’attivo, dall’altro gli scaligeri che sono stati in grado di racimolare solo 4 punti sui 9 a disposizione. Ecco dove vedere Roma Verona Primavera in live streaming e in diretta tv.

Dove vedere Roma Verona Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro Sportitalia?

Il match Roma Verona Primavera sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’incontro potrà essere seguito anche in streaming gratis sulla piattaforma online di Sportitalia o tramite l’app scaricabile per smartphone, tablet e smart TV.