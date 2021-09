Dove vedere Ternana Parma? DAZN o Sky?

Dove vedere Ternana Parma? La partita valida per la quinta giornata di campionato si disputerà giorno 22 settembre alle ore 18:00 allo stadio “Libero Liberati” di Terni. Nell’ultimo turno i padroni di casa sono stati fermati sull’ 1 a 1 dal Monza. Mentre la squadra di Buffon, ha subito una pesante sconfitta in casa ad opera della Cremonese. Dopo essere andati sotto sul 2 a 0 gli emiliani non sono riusciti a riprendere la gara, ottenendo solo di accorciare le distanze con Mihaila al 69′.

Dove vedere Ternana Parma? Sky o DAZN?

Il match sarà trasmesso in diretta da DAZN, Sky e Helbiz Live il 22 settembre alle ore 18:00. I tifosi potranno seguire le imprese dei loro atleti preferiti in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport e Helbiz Live. Lo streaming, invece, sarà offerto da DAZN, Sky Go, e dalle piattaforme digitali Now (servizio streaming di Sky) e Helbiz. La squadra di mister Maresca dovrà fare a meno di Vazquez, espulso nell’ultima partita a Terni. Al suo posto dovrebbe giocare Brunetta, con Inglese centravanti. Le Fere rossoverdi, d’altro canto, arrivano a questo scontro con il morale rafforzato, visto che in terra lombarda hanno conquistato il loro primo punto in classifica. Dopo 3 K.0. consecutivi mister Lucarelli può finalmente iniziare a dormire sonni più tranquilli.