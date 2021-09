Champions League: dove vedere Villareal-Atalanta? Streaming o diretta tv?

Dove vedere Villareal Atalanta? Domani 14 settembre alle ore 21:00, allo stadio Madrigal, per gli uomini di Gasperini inizierà l’avventura in Champions League 2021/2022. La Dea, reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina nell’ultima giornata di campionato, intende ripartire al meglio. I bergamaschi sono stati inseriti nel girone F, dove oltre al Sottomarino Giallo di Unay Emery, se la vedranno con il Manchester United di Cristiano Ronaldo e gli Young Boys allenati da David Wagner. Gli orobici non hanno mai incontrato squadre avversarie svizzere nelle coppe europee.

Dove vedere Villareal Atalanta? Streaming o diretta tv?

L’Atalanta dovrebbe scendere in campo con il solito Duvan Zapata in attacco. Ma ecco le probabili formazioni:

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Mandi, Estupinan; Pino, Trigueros, Capoue, A. Moreno; G. Moreno, Dia. All. Emery;

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini.

La partita valida per la prima giornata di Champions League non sarà trasmessa in chiaro. I tifosi potranno seguire le performances dei giocatori atalantini sintonizzandosi su Sky Sport (canale 253 del satellite e 484 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite). In alternativa vi sarà l’opportunità di vedere l’incontro in streaming collegandosi alle piattaforme Sky Go, Now oppure Infinity.