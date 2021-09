Esonero Koeman e idea Pirlo, al via il toto allenatore del Barcellona

Dopo la rovinosa sconfitta di ieri, il Barcellona sta pensando seriamente all’esonero Koeman. Tra i nomi del futuro allenatore ci sono Xavi Hernandez, ma il nome che suscita più stupore è quello di Andrea Pirlo. L’ex allenatore Juventino attualmente disoccupato, incuriosisce Laporta. Sarà proprio Pirlo il prossimo allenatore dei blaugrana.

KO Barcellona in Champions ed esonero Koeman all’orizzonte

Quella di ieri è stata una clamorosa sconfitta per il Barcellona. Un secco 3-0 in casa del Benfica insieme all’altro 0-3 rimediato nella giornata precedente contro il Bayern, fanno precipitare i Blaugrana in fondo alla classifica del Gruppo E di Champions League. Secondo i media spagnoli al ritorno della squadra dal Portogallo alle 4 del mattino c’è stata una riunione d’emergenza per decidere il destino di Koeman. All’incontro hanno partecipato il presidente Laporta, il vice Rafa Yuste, il ds Mateu Alemany ed Eric Masip. L’esonero Koeman è un passo, da come sembra non sarà sulla panchina del Barcellona già dalla sfida di sabato, quando i Blaugrana affronteranno l’Atletico Madrid.

I nomi del dopo Koeman

Inizia il toto allenatore del Barcellona. Il nome che piace di più ai tifosi è quello di Xavi Hernanrdes. Un mito per i tifosi ma due sono i suoi punti deboli: la poca esperienza e la sua vicinanza a Font, in passato è stato avversario di Laporta alla carica di presidente. Tra i papabili anche il ct del Belgio Robert Martinez. Tra tutti i nomi, quello che stupisce di più, in particolare noi italiani, è senza dubbio Andrea Pirlo. L’ex allenatore juventino, infatti, non dispiacerebbe a Laporta. Se da un lato anche Pirlo pecca di scarsa esperienza, dall’ altro però ha un ingaggio non elevato. Chissà se a Barcellona hanno dimenticato un altro 0-3, quello dell’anno scorso in Champions contro la Juventus e in panchina c’era proprio Pirlo. Altri due nomi che circolano sono quelli di Oscar Garcia e un pezzo grosso come Joachim Loew.