Europei 2021, consegnata la borsa di studio SuperNews a sostegno dei futuri giornalisti sportivi

Consegnata la borsa di studio SuperNews 2020/2021 riservata agli studenti universitari italiani appassionati di sport e giornalismo, e dedicata quest’anno a sensibilizzare contro il fenomeno del razzismo negli stadi

L’iniziativa è stata promossa in occasione di Euro2020 da SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva

Il programma intende valorizzare e facilitare ogni anno lo sviluppo di nuove professionalità, premiando studenti e appassionati meritevoli che abbiano già dimostrato, durante il loro percorso accademico e personale, una forte propensione per nuovi media, comunicazione e giornalismo sportivo.

“Crediamo fermamente nelle persone che compongono il nostro team – commenta lo staff di SuperNews – e per questo coltiviamo le capacità di nuovi talenti, elemento fondamentale per la crescita della nostra testata. Vogliamo offrire un aiuto concreto a chi vuole specializzarsi nel nostro settore”

L’edizione 2021 si è svolta in un anno particolare, segnato dalla pandemia, ma anche dalla rinascita dello sport italiano e non solo, ritornato ad eccellere negli ascolti e nei risultati dopo mesi difficili dovuti alla situazione emergenziale. Le Olimpiadi e gli Europei di calcio sono stata l’occasione per ridare lustro allo sport del nostro paese e tornare a vivere eventi sportivi dal vivo.

L’iniziativa è giunta alla sua quarta edizione. Dal 2012 a oggi il programma ha raccolto più di 200 progetti innovativi sul mondo della comunicazione sportiva, coinvolgendo più di 500 studenti e 100 facoltà. Tutti i più importanti atenei italiani, dalla Sapienza all’università di Milano, dalla Federico II di Napoli all’università di Padova, sono stati coinvolti nel progetto.

Il tema di quest’anno era legato agli Europei di calcio e ha coinvolto gli studenti nell’ideazione di una strategia di comunicazione social per sensibilizzare i tifosi sul tema del razzismo allo stadio. Tantissimi i progetti visionati dalla redazione di SuperNews. I candidati si sono cimentati con obiettivi, strumenti, canali, tempistiche e messaggio da veicolare, nonché nell’ideazione del logo, un ‘marchio dell’antirazzismo‘, il simbolo ufficiale attraverso il quale promuovere la campagna di sensibilizzazione.

Il vincitore è Davide Fabris, studente della Facoltà di Strategie di Comunicazione dell’Università di Padova. Il candidato ha elaborato un progetto dal titolo #iosonountifoso: dall’analisi dei più eclatanti casi di razzismo avvenuti negli ultimi decenni, ha sviluppato un piano di comunicazione social e non solo per la FIGC che prevede l’utilizzo di tutti i canali di comunicazione con pubblicazione di post, video e contenuti innovativi per affrontare e debellare il fenomeno.

Lo studente si ì aggiudicato una borsa del valore di 500 euro. Il premio in denaro potrà coprire le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, i materiali per il corso, le tasse universitarie, i viaggi di istruzione o le spese quotidiane per il mantenimento.

Il programma si rinnova ogni anno e sostiene il diritto allo studio. E’ aperto a tutti gli studenti italiani iscritti presso un Ateneo nazionale riconosciuto e che frequentino un corso di Laurea Triennale o Magistrale delle Facoltà di Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia.