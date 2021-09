Insulti razzisti a Maignan: identificato il tifoso

Identificato il tifoso che prima della partita Juventus- Milan si è rivolto con insulti razzisti a Maignan. La Digos ha trovato l’uomo, si tratta di un sindacalista e operaio di Rovigo, iscritto allo Juventus Club Gaetano Scirea di Castagnaro. É stato denunciato e non potrà più entrare allo stadio.

Trovato il tifoso degli insulti razzisti a Maignan

Continua, purtroppo, il problema del razzismo negli stadi. L’ultimo episodio coinvolge Mike Maignan. Durante il riscaldamento prima della sfida Juventus- Milan, un tifoso bianconero ha offeso il portiere rossonero con insulti razzisti. Le telecamere dell’Allianz Stadium avevano già hanno ripreso la scena e oggi la Digos ha identificato l’uomo. Il tifoso è un operaio e sindacalista di Rovigo, è stato denunciato per istigazione all’ odio razziale. É già stato espulso dallo Juventus club Gaetano Scirea di Castagnararo, gruppo a cui faceva parte. La Juventus, inoltre, vieterà all’uomo di entrare allo Stadium. La Procura federale non ha aperto un fascicolo ma il tifoso è stato segnalato alla polizia. Una volta chiarite le responsabilità, partirà anche l’esclusione dallo stadio.

Maignan dopo l’episodio si era sfogato sui social con un post in cui diceva: “Sono Mike, in piedi, nero e orgoglioso. Finché possiamo dare la nostra voce per cambiare le cose, lo faremo”.