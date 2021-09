Juventus, Allegri: “Dybala e Morata salteranno i match con Chelsea e Torino”

La Juventus esce vittoriosa dallo Stadium contro la Sampdoria, ma con le ossa rotte per via dei due pesanti infortuni a Dybala e Morata. Nel post gara del match a Sky Sport, il tecnico bianconero Max Allegri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni amare in merito alla situazione attuale dei bianconeri, che dovranno affrontare Torino e Chelsea senza questi due tasselli fondamentali:

“Diciamo che la fase difensiva la squadra l’ha fatta bene, poi abbiamo sbagliato sul calcio d’angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo perso palla in uscita e ci siamo fatti prendere a campo aperto e può capitare. Bisognava fare dei gol prima, chiudere la partita prima, abbiamo avuto l’occasione del 4-1 con Bentancur. ma siamo contenti perchè abbiamo fatto la prima vittoria in casa, la seconda di seguito e ora ci prepariamo con serenità e tranquillità per la partita col Chelsea”.

MORATA E DYBALA – “Le sensazioni su Dybala e Morata? Sicuramente non ci saranno nè col Chelsea nè col Torino. Poi ci sarà la sosta, speriamo di averli dopo la sosta, ma questo fa parte dell’annata. Ora capita a noi, poi magari più avanti capiterà a qualcun altro”. I due calciatori saranno dunque indisponibili per le prossime due gare almeno. Una brutta tegola senza dubbio per i bianconeri.