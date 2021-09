Juventus, Chiesa: “Sono alla Juve per vincere tutto”

L’attaccante della Juventus Federico Chiesa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al The Telegraph riguardo la sua avventura bianconera:



“Probabilmente la notte migliore della mia vita. Abbiamo subito gol all’inizio e ci ha un po’ spaventati, era strano perché non concedevamo di solito e subire presto un gol in finale è difficile. Però ci siamo rifatti, con la nostra umiltà e mentalità. L’Inghilterra è stata fantastica, una finale combattuta e finita ai rigori: lì Donnarumma è stato il migliore, ha parato due rigori e si è meritato il premio. Berardi ha segnato, poi Belotti ha sbagliato, no? È stata dura. Ero accanto a Emerson Palmieri e mi sono rivolto a lui e gli ho detto ‘Non può essere. Cambiamo posizione’. Ero in ginocchio, quindi ho detto ‘alziamoci e vediamo se questo fa andare bene le cose’. Quindi ci abbiamo provato. E quando Donnarumma ha respinto l’ultimo rigore a Bukayo Saka è stato il caos. Alla fine metà dei giocatori piangeva e l’altra parte correva per il campo cercando di abbracciare Donnarumma. Emozione, pianti, un sogno che si avvera”.

LA SCELTA JUVENTUS – “Non siamo sugli standard del passato alla Juve. Ci sarà più pressione su di me e sui miei compagni di squadra dopo la vittoria degli Europei, ma vogliamo sia così. Io sono qui per questo, per questo ho scelto la Juve. Alla Juve perché vogliamo vincere tutto e la pressione è il prezzo da pagare, perché qui le richieste sono più elevate”.