Juventus, i tifosi contestano: striscioni all’Allianz Stadium

Juventus, i tifosi contestano: striscioni all’Allianz

Tutto è iniziato ieri sera, ma era già nell’aria da un po’ la voglia di protestare contro le scelte della società. E così è arrivata, ed è dura la contestazione nei confronti della società bianconera da parte degli ultras della Juventus. Mercoledì sera il gruppo storico “Viking” ha esposto infatti due striscioni fuori dall’Allianz Stadium di Torino.

Due messaggi: uno per la società ed uno per la squadra: “Squadra distrutta e uno stadio salotto.. Agnelli e Pairetto disastro perfetto“. Il secondo riguardava nello specifico il tifo organizzato: “Ovunque tamburi e striscioni!! All’Allianz burattini e figure da cogli..i”.

Un periodo non semplice a Torino, la Juventus non ha iniziato nel migliore dei modi il campionato: un pareggio ed una sconfitta, quest’ultima davvero pesante da parte dell’Empoli, proprio all’Allianz Stadium. Non solo, anche l’addio a Cristiano Ronaldo, andato al Manchester United e nessun acquisto importante nel mercato appena chiuso.

La squadra dopo la sosta delle Nazionali dovrà affrontare una trasferta non semplice: il Napoli. I bianconeri, per la terza giornata di Serie A, andranno a Napoli per affrontare la formazione di Luciano Spalletti che ha già dato filo da torcere alle avversarie in queste prime gare.