Lazio, Sarri: “Sto benissimo qui. Dobbiamo essere più costanti”

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia dal match di Europa League contro la Lokomotiv Mosca. L’allenatore toscano ha parlato del suo rapporto con la Lazio, il quale sembra veramente ottimo:

“Alla Lazio sto benissimo, mi diverto, i ragazzi si applicano in allenamento. Poi in partita si può applicare il 10 o il 90% di quanto provato, ma in settimana allenare mi dà gusto. Con le persone che compongono la società mi trovo bene”.

TITOLARI LOKOMOTIV MOSCA – “Fino a ieri i giocatori sono stati divisi tra chi ha giocato più di 60 minuti e chi meno, hanno fatto lavori diversi. Oggi vediamo in allenamento chi può essere più o meno stanco, è troppo presto per sapere chi sarà titolare. C’è da valutare una scelta assurda della Lega che ci ha messo una partita di campionato a 61 ore dalla fine della partita di Europa League: è fuori dal mondo, ma dobbiamo adeguarci”.



LEIVA – “Leiva non aveva fatto fallo, l’aveva subito. Si protesta su un rigore in cui Zaniolo era in fuorigioco, l’altro rigore l’ha visto solo l’arbitro al VAR: se il contatto c’è, è di Zaniolo su Akpa. Ma non mi interessa più parlare della partita con la Roma, i punti li abbiamo fatti, pensiamo a domani: non esiste solo il derby”.