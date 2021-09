Il mercato estivo 2021 si è concluso. Una sessione che ha visto diversi importanti cambiamenti: Leo Messi al Paris Saint Germain, Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United, e molti altri ancora. Alcune società hanno investito meno, dando non poche delusioni ai propri tifosi. In questo mercato 2021 i 10 club che hanno speso di più sono soprattutto stranieri, soltanto una italiana nella Top10.

Mercato 2021, i 10 club che hanno speso di più in trasferimenti

A fine mercato si tirano le somme e si fa anche la classifica delle squadre che hanno speso di più in trasferimenti. Nella Top 10 ci sono tutte squadre straniere, soltanto una italiana riesce a prendere posizione tra queste: la Roma. In questa sezione, quella dei soldi investiti, i club di Premier League tornano in testa. Nemmeno la crisi da Covid-19, che ha colpito, e non poco, entità come l’FC Barcellona, ​​ha impedito ai gruppi insulari di dominare una classifica che allo stesso tempo raccoglie anche cifre più piccole rispetto a quelle abituali.

In cima a questa classifica c’è l’Arsenal. La società inglese ha investito più di 165 milioni di euro in trasferimenti nell’ingaggio di giocatori come Ben White, Martin Ødegaard, Aaron Ramsdale o Takehiro Tomiyasu. Anche se, nonostante i soldi investiti, al momento ancora non dà frutti: 3 sconfitte in 3 gare giocate e ultimo posto in classifica. Poi ci sono i due club di Manchester: United e City, che completano il podio.

In questa Top10, in cui c’è spazio per sei squadre delle isole, due della Ligue 1 , uno dalla Bundesliga e un’altra dalla serie A, non c’è spazio per qualsiasi club della Liga spagnola. Solo l’Atletico Madrid in 17^a posizione con i suoi 65 milioni di euro spesi.

Mercato 2021, la TOP10

Arsenal 165,60 M Manchester United 140,00 M Manchester City 127,50 M Chelsea 120,00 M Lipsia 107,62 M Aston Villa 105,70 M As Roma 97,65 M Paris Saint-Germain 83,00 M Rennes 79,50 M Crystal Palace 73,44 M