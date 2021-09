Moggi sulla Juventus: “Non è ancora competitiva. Serve tempo”

L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a RBN riguardanti la situazione attuale dei bianconeri. Secondo Moggi, servirà ancora del tempo per vedere una Juventus competitiva. La vittoria di ieri contro il Chelsea ha sicuramente dato una spinta in più alla squadra dopo un avvio stagionale difficile. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Prima di prendere Ibrahimovic sono stato spesso ad Amsterdam per parlare con lui e per conoscerlo come uomo, per capire se reggeva la maglia della Juve. Penso di aver azzeccato qualche cosa. La Juve attuale? Giusto che i giudizi li diano i risultati che per ora stanno mancando. Se dovessimo giudicare da quello che vediamo in campo dovremmo pensare che qualcosa non va, ma io dall’esterno non posso valutare. Non conosco bene i dirigenti attuali, so che Arrivabene è un grande tifoso. Il resto lo dirà il futuro e spero che sia un bel futuro per la Juve”.

CHELSEA – “La Juve con le assenze che ha può inventare poco, deve solo andare in campo e tirarsi su le maniche. In questo momento bisogna avere pazienza, siamo in una fase di rinnovamento che non si può fare in due giorni. In questo momento la Juve non è ancora competitiva, ma non serve a niente andare allo stadio solo per criticare”.