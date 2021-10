Napoli, Insigne: “Brucia ancora non essere in Champions. Rinnovo? Non voglio distrarmi”

Il Napoli sarà impegnato questo pomeriggio in Europa League contro il CSKA Mosca, con calcio d’inizio previsto alle ore 18:45. Dopo il pareggio esterno contro il Leicester, i partenopei sono alla ricerca del primo successo stagionale in campo europeo. L’obiettivo della squadra di mister Spalletti è quello di conquistare i tre punti allo stadio Maradona per poi pensare esclusivamente all’impegno di campionato contro la Fiorentina.

Il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne, in conferenza stampa pre-partita, ha parlato del match contro i russi e del proprio contratto in scadenza a giugno: “Io sto bene, così come i miei compagni. Abbiamo fatto un grande allenamento come sempre e abbiamo preparato bene la partita. Dobbiamo rimanere concentrati, la strada è molto lunga sia in campionato che in Europa. Pensiamo soltanto al lavoro per arrivare pronti ad ogni partita. Sono qui da tanti anni, ho vissuto tanti Napoli. Questo è uno dei più forti, ci stiamo esprimendo tutti al 100 per cento. Dobbiamo essere consapevoli delle nostre qualità e della nostra forza.

Sapevamo che a Leicester sarebbe stata dura. Siamo andati sotto 2-0, ma siamo rimasti calmi e siamo riusciti a fare un grande risultato che è il pareggio. Questo punto può essere molto utile, ora ci aspetta una grande partita anche domani. Lo Spartak ha perso alla fine dopo una gara dominata, quindi proverà a riscattarsi.

A noi brucia ancora non essere in Champions. Ce la dovevamo fare e siamo arrabbiati. Ci è mancata la cattiveria, Spalletti sta lavorando molto su questo. La qualità in questa squadra è tanta. Ho un solo anno di contratto, ma non voglio distrarmi. Voglio dare il 100 per cento, poi per altre questioni ci sono il procuratore e il presidente. Si sono incontrati e hanno chiacchierato. Personalmente voglio essere concentrato solo su questa stagione”.