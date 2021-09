Napoli-Juve, Federico Chiesa non disponibile

Il giovane Federico Chiesa non sarà disponibile nel match di Serie A di sabato 11 Settembre, Napoli-Juve.

Federico Chiesa e i fastidi in azzurro

L’attaccante, dopo aver accusato dei fastidi al bicipite femorale della coscia durante la pausa valida per la qualificazione ai mondiali della nostra Nazionale, si è sottoposto ad alcuni esami strumentali specifici al J-Medical. Dai primi referti ottenuti, sarebbero del tutto escluse delle lesioni muscolari. Nonostante non ci sia nulla di così allarmante, Allegri e tutto lo staff torinese ha pensato bene di salvaguardare uno dei giovani bianconeri più promettenti, facendolo riposare –in via del tutto precauzionale– in vista della gara in Champions League e del match contro il Milan di Sabato 18 Settembre.

Il comunicato della Juventus

Così come riportato da SkySport e dallo stesso sito ufficiale della società Juventus, “Federico Chiesa – si legge – questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli“.

Le idee di Allegri

Massimiliano Allegri avrebbe già pensato ad una modifica dell’attacco bianconero. L’allenatore schiererebbe un 4-4-2, con Bernardeschi a centrocampo con davanti Morata e Kulusevski o Dybala, oppure un 4-3-3 dove opererà il tridente Kulusevski-Morata-Kean, e come esterni di centrocampo De Sciglio e Bernardeschi.