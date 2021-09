Napoli Lobotka contro Gattuso: “Con lui non avrei giocato neanche se avessi perso 10 chili”. Il centrocampista slovacco ha parlato del nuovo Napoli targato Spalletti e ha rilasciato anche qualche dichiarazione sull’ex tecnico Gattuso, sostenendo che anche se avesse perso 10 chili non l0 avrebbe fatto mai giocare. Parole molto pesanti.

Napoli Lobotka si scaglia contro l’ex tecnico Gattuso. Accuse molto pesanti

Stanislav Lobotka non si nasconde. Il centrocampista slovacco chiarisce le ambizioni del Napoli di Luciano Spalletti in una intervista riportata dal Corriere dello Sport. Lobotka è rinato da quando è arrivato all’ombra del Vesuvio l’allenatore di Certaldo. Ecco le sue dichiarazioni: “Con Spalletti ho avuto subito più spazio e così ho provato a sfruttarlo: è stato diverso sin dal ritiro estivo, anche la comunicazione. In sintesi: improvvisamente il nuovo allenatore mi ha dimostrato un interesse mai avvertito con il vecchio e per fortuna ora mi sto divertendo”.

Lo slovacco non ha perso l’occasione anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell’ex allenatore del Nap0li Gattuso, reo a suo avviso di non averlo preso in considerazione: “Quest’anno, cambiando allenatore, sono stato notato anche io”. Poi un commento diretto sull’eventuale scelta di Gattuso di perdere chili di troppo dietro le sue scelte: “Non avrei giocato anche se avessi perso dieci chili. All’epoca ho anche provato a pensare positivo nonostante le difficoltà”.

Ora, grazie a mister Luciano Spalletti è cambiato tutto. Lobotka si è presentato in ritiro, a Dimaro, con sei chili di meno, e non ha saltato neppure un secondo le prime due uscite stagionali in questa stagione, contro Venezia e Genoa. Ha giocato tutti i 180 minuti a disposizione, uno score che va già ben oltre i 139 totali della passata stagione in quindici presenze: “