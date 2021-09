Napoli, Spalletti: “L’Europa League ci farà fare esperienza. Competizione importante”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Spartak Mosca. Ecco le sue dichiarazioni in merito rilasciate quest’oggi:



“Questa per noi è una competizione importante, che ci permette di fare esperienza e migliorare il nostro calcio. Nel nostro girone ci sono squadre di tutto rispetto: conosco bene la potenza dello Spartak Mosca in Russia, e’ una squadra che ha tifosi da tutte le parti, fra le piu’ conosciute in Russia”.

EUROPA LEAGUE – “Il Dio del calcio punisce sempre quelli che vanno in campo con presunzione. Il rispetto è assoluto, si va a giocare volendo assolutamente vincere una partita che sappiamo sarà difficilissima, contro una squadra attrezzata e vogliosa di ribaltare il risultato della prima gara. tre, quattro, cinque calciatori verranno cambiati rispetto alle ultime partite ma potremmo cambiarli anche tutti e undici perché abbiamo una rosa di tutto rispetto e una competizione di questo livello potrebbe comportare delle complicazioni se non fosse così”.

NIENTE TURNOVER – “Perché si verrebbero a perdere delle conoscenze che ci sono già, meglio fare le cose gradualmente. Imprescindibili? Il Comandante e il capitano ma anche tutti i calciatori che sanno annusare il pericolo prima”.