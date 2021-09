Nazionale, il bel gesto di Zaniolo: resta in ritiro nonostante l’infortunio

Negli ultimi giorni di ritiro hanno avuto sicuramente risalto i tanti forfait patiti dalla nazionale azzurra in vista della partita contro la Lituania, con diversi giocatori che tra infortuni e motivi personali hanno dovuto lasciare il ritiro di Coverciano per tornare nei rispettivi club.

Zaniolo controcorrente

Tra i tanti giocatori infortunati figurava anche Nicolò Zaniolo, che però si è distinto dagli altri con un bel gesto che Mancini ha sicuramente apprezzato: il centrocampista della Roma, infatti, ha preferito curarsi con lo staff della Nazionale, rimanendo quindi vicino al gruppo azzurro per la partita di Reggio Emilia contro la Lituania.

A Mancini deve tutto

D’altronde il buon rapporto tra il Ct e il classe 99 parte da diversi anni fa, quando ci fu la convocazione in azzurro a 18 anni nonostante nessuna presenza in Serie A. Quell’episodio fu il trampolino di lancio per il giocatore, che fin li si era messo in mostra soltanto nei campionati giovanili con la maglia dell’Inter, e che con quella chiamata inaspettata aveva attirato a se le attenzioni di tutti, trovando anche un posto da titolare nella massima serie con la maglia della Roma.

A questo punto Zaniolo pare destinato davvero a tornare in pianta stabile nel giro azzurro, dopo diverse mancate convocazioni per motivi disciplinari e dopo aver saltato l’Europeo a causa del suo infortunio. La Nazionale ritorva così uno dei suoi talenti più promettenti per puntare con decisione al sogno mondiale di Qatar 2022.