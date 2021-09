Perugia Calcio Femminile, Noemi Paolini: “Per me è importante portare avanti un percorso costante di crescita”

L’AC Perugia Calcio Femminile ha comunicato l’acquisto temporaneo, fino al termine della stagione, della calciatrice Noemi Paolini dalla società Cesena FC Femminile. Esterno d’attacco classe 2022, dopo un’ottima stagione in serie C con la Jesina, lo scorso anno ha militato nel campionato cadetto con il Cesena, ed in biancorosso ha già avuto modo di distinguersi con il gol nella gara di Coppa Italia domenica 19 settembre contro la RES Women.

AC Perugia Calcio Femminile, Noemi Paolini: “Il primo impatto è stato molto positivo, sia con le ragazze che con lo staff”

“Qui a Perugia – ha dichiarato la calciatrice – ero già stata un paio di volte, è sicuramente una bella città e avrò modo di viverla e conoscerla meglio. Il primo impatto è stato molto positivo, sia con le ragazze che con lo staff, tutti molto disponibili e questo crea un ambiente familiare in cui ci si sente subito a proprio agio”.

Noemi si è soffermata poi sul campionato di Serie C al via il 10 ottobre: “Il nostro non sarà un campionato facile dato anche il girone e il fatto che il livello si sta alzando gradualmente in tutte le categorie ma mi aspetto un percorso di crescita sia individuale che di squadra, portando ogni domenica il nostro gioco e puntando a raggiungere il miglior risultato possibile. Tra gli obiettivi personali sicuramente c’è quello di rimettermi in gioco trovando il mio spazio, migliorare nell’aspetto tecnico-tattico ma anche caratteriale cercando sempre di dare il mio contributo alla squadra e portare qualcosa in più. Per me è importante portare avanti un percorso costante di crescita, partendo dagli allenamenti per poi arrivare in partita con la concentrazione e la determinazione giusta. Vorrei togliermi qualche soddisfazione personale e di squadra e penso, con il giusto lavoro, di vedere dei buoni risultati sul campo”.