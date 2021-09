Perugia Femminile, Giulia Piselli: “Abbiamo lavorato molto in settimana, siamo pronte”

Nuovo appuntamento di Coppa Italia Serie C per il Perugia Femminile in programma questo weekend: domenica 19 settembre alle ore 14:30 per la seconda giornata della fase eliminatoria ad attendere le Grifoncelle sul campo del centro sportivo Linkem Arena di Roma c’è la RES Women.

Dopo la sconfitta casalinga di domenica 12 settembre nel derby contro la Ternana, le biancorosse si preparano al match di coppa con l’intenzione di continuare a misurare le potenzialità e le possibilità dell’organico.

Coppa Italia, Perugia Femminile, Giulia Piselli: “Sicuramentenel prossimo match creeremo piùoccasioni”

“Dalla partita di domani – ha dichiarato il capitano delle grifoncelle Giulia Piselli – mi aspetto sicuramente una buona prestazione da parte delle mie compagne, abbiamo lavorato molto in settimana e siamo pronte per la gara”.

Il capitano biancorosso si è poi soffermata sull’analisi critica della gara di domenica scorsa:

“Con la Ternana credo che oltre alla forma fisica che non era ancora al top ci sia mancata un po’ di sintonia. Era la prima partita che giocavamo insieme, molte ragazze sono nuove ma abbiamo lavorato duramente in questi giorni e siamo consapevoli dei nostri mezzi. Insieme e sottolineo “insieme” sappiamo di poter fare bene. Sicuramente riusciremo a gestire un po’ più la partita e a creare occasioni”.