Primera División Argentina, 11° turno: il River Plate sale al terzo posto

Nell’undicesima giornata della Primera División argentina, caratterizzata da soltanto due successi interni, Talleres de Córdoba e Lanús, rispettivamente vittoriosi in casa sul Platense per 2-1 ed in trasferta sull’Independiente per 1-0 consolidano, a quota 23, il loro primato in classifica portando a due lunghezze il margine di vantaggio sulla prima inseguitrice costituita ora dal River Plate. La compagine di Marcelo Gallardo, trascinata dal ventunenne Julián Alvarez (due reti e altrettanti assist), si rende protagonista di una roboante affermazione esterna per 4-1 sul Newell’s Old Boys.

L’Independiente, rimasto fermo a 19 punti a seguito del primo ko interno stagionale, si vede scavalcare in graduatoria oltre che dai “Millonarios” anche dall’Estudiantes de La Plata salito a quota 20 in virtù del successo per 2-0 colto sul terreno dell’Unión de Santa Fe. Il “Pincha” si lascia in questo modo alle spalle il Racing Club de Avellaneda riuscito in extremis a strappare un 1-1 in trasferta contro il San Lorenzo de Almagro. Il gol ritrovato, dopo 378 minuti di digiuno, consente quantomeno a “La Academia”, in possesso della miglior difesa del torneo con due sole reti al passivo, di allungare a sei la striscia di risultati utili consecutivi (quarto pareggio di fila dopo due vittorie) e confermarsi la squadra meno battuta del campionato (un solo ko).

Il Colón, non andato oltre lo 0-0 contro il fanalino di coda Arsenal de Sarandi, si ritrova a condividere il settimo posto con il Godoy Cruz riuscito, dopo l’ampia affermazione conseguita in casa contro il Gimnasia La Plata, ad imporsi a Mar del Plata sull’Aldosivi per 4-1. Il Boca Juniors continua a faticare a “La Bombonera”: gli Xeneizes, dopo il pari a reti bianche conseguito nel confronto diretto con il Defensa e Justicia, restano noni in quanto compensano il sorpasso subito da “El Tomba” con l’aggancio all’Atlético Tucumán battuto in trasferta per 2-0 dal Central Córdoba di Santiago del Estero, l’unica compagine ad aver compiuto un sensibile passo in avanti nei quartieri bassi della classifica.

I risultati della undicesima giornata

Sarmiento Junin vs Huracán 0-0

Aldosivi vs Godoy Cruz 1-4

Independiente vs Lanús 0-1

San Lorenzo de Almagro vs Racing Club de Avellaneda 1-1

Gimnasia y Esgrima La Plata vs Vélez Sarsfield 0-0

Talleres de Córdoba vs Platense 2-1

Arsenal de Sarandi vs Colón 0-0

Central Córdoba (SdE) vs Atlético Tucumán 2-0

Boca Juniors vs Defensa y Justicia 0-0

Unión de Santa Fe vs Estudiantes de La Plata 0-2

Argentinos Juniors vs Patronato 1-1

Banfield vs Rosario Central 1-2

Newell’s Old Boys vs River Plate 1-4

Primera División argentina: la classifica dopo la undicesima giornata

01. Talleres de Córdoba 23

02. Lanús 23

03. River Plate 21

04. Estudiantes de La Plata 20

05. Independiente 19

06. Racing Club de Avellaneda 18

07. Godoy Cruz 16

08. Colón 16

09. Boca Juniors 15

10. Atlético Tucumán 15

11. Vélez Sarsfield 14

12. Defensa y Justicia 14

13. Argentinos Juniors 14

14. Patronato 14

15. Rosario 13

16. Huracán 13

17. San Lorenzo de Almagro 13

18. Aldosivi 13

19. Sarmiento Junin 12

20. Newell’s Old Boys 12

21. Unión de Santa Fe 12

22. Central Córdoba (SdE) 11

23. Gimnasia y Esgrima La Plata 11

24. Platense 10

25. Banfield 9

26. Arsenal de Sarandí 8