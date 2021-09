Qatar 2022: commenti, risultati e classifiche dopo la 5ª giornata. All’Italia manca solo il gol

Dopo la seconda ondata settembrina di partite valide per la qualificazione ai prossi

mi Mondiali, continua il momento magico della Danimarca. L’Italia ancora non riesce a segnare come dovrebbe, mentre la Germania rifila 6 reti alla sorprendente Armenia e ristabilisce le gerarchie.

Nei girone A la Serbia rifila il poker al Lussemburgo superandolo per 4-1, mentre l’Irlanda e l’Azerbaigian non vanno oltre l’1-1. Per i serbi la vittoria vale il primato a pari merito con il Portogallo. La Spagna (girone B) riscatta la sconfitta patita contro la Svezia segnando 4 reti alla Georgia e si riprende la vetta ai danni degli stessi svedesi, che però hanno 2 partite in meno. Il Kosovo acciuffa il pari al 92′ con il laziale Muriqi che sigla l’1-1 contro la Grecia. Nel girone C L’Italia, pur dominando in lungo ed in largo il match contro la Svizzera, ancora non riesce a capitalizzare con la rete finale la quantità industriale di occasioni create. Incomprensibile l’errore di Jorginho dal dischetto al 53′, perchè dalla tv sembrava che stesse tirando senza troppa convinzione, ma errare è umano e quindi dagli azzurri ci si aspetta una goleada contro la Lituania già mercoledi sera. La Bulgaria piega la resistenza dei lituani solo all’82’ grazie alla rete di Chochev.

Botta e risposta tra Ucraina e Francia nel raggruppamento D, dove i padroni di casa passano in vantaggio alla fine del primo tempo con Shaparenko al 44′ per poi essere raggiunti al 50′ da Martial. Per gli uomini di Petrakov è il quinto pareggio su altrettanti incontri. La Finlandia supera di misura il Kazakistan per 1-0 è diventa la diretta avversaria degli uomini di Deschamps. Nel girone E il Belgio tocca quota 20 marcature in cinque gare. Le 3 reti, messe a segno contro la povera R. Ceca, portano la firma di Lukaku, Hazard e Saelemaekers.

Il Galles supera la Bielorussia grazie alla tripletta del fuoriclasse Gareth Bale che al 93′ mette dentro la rete del definitivo 3-2. Le Faeroerne (girone F) sfiorano l’impresa di fermare la marcia trionfale della Danimarca, che solo all’85’ mette a segno la rete della striminzita vittoria sugli encomiabili padroni di casa. I danesi sono a punteggio pieno con 15 pt. e risultano avere la migliore difesa in assoluto con 0 reti subite.

Nell’incontro più atteso dello stesso girone L’Israele dà uno schiaffone all’Austria vincendo per 5-2 e si porta al secondo posto, in solitaria, con più 2 sulla Scozia che ha superato la Moldovia per 1-0. Il raggruppamento più equilibrato (girone G) vede le vittorie delle prime 3 della classe. La Turchia ha vinto facile per 3-0 sul fanalino di coda Gibilterra e resta prima. L’Olanda dell’esperto tecnico Louis van Gaal domina per 4-0 sul Montenegro, ed infine la Norvegia, del giovane bomber Haaland (a segno ieri l’altro), regola la pratica della Lettonia per 2-0 fuori casa. Nel girone H la Russia supera, a Nicosia, Cipro per 2-0. La Croazia, pur soffrendo, ottiene la vittoria in Slovacchia grazie alla rete di Brozovic all’86‘. La Slovenia, invece, infrange i sogni di gloria maltesi al 44’ quando Lovric (su rigore) ha siglato il gol partita.

L’Inghilterra continua il monologo nel girone I e mette a segno altri 4 gol contro l’Andorra. La Polonia umilia San Marino per 7-1 con tripletta di Buksa, doppietta di Lewandowski e con Linetty e Swiderski a chiudere il cerchio. L’Albania di E. Reja coltiva la speranza del secondo posto grazie alla vittoria sugli ungheresi per 1-0 (rete all’87’ di Broja), inguaiando non poco gli uomini di M. Rossi. Nell’ultimo gruppo J, la Germania ristabilisce le gerarchie e asfalta l’Armenia con 6 reti e vola in vetta. La Romania vince in scioltezza per 2-0 l’incontro con la cenerentola Liechtenstein, ed infine l’Islanda smuove la classifica pareggiando per 2-2 contro la Macedonia del Nord, dopo essere andata in doppio svantaggio.

Risultati e classifiche:

Girone A

Serbia (10 pt.)-Lussemburgo (6 pt.) 4-1

Irlanda (1 pt.)-Azerbaigian (1 pt.) 1-1

Ha riposato il Portogallo (10 pt.)

Girone B

Spagna (10)-Georgia (1) 4-0

Kosovo (4)-Grecia (3) 1-1

Ha riposato la Svezia (9)

Girone C

Svizzera (7)-Italia (11) 0-0

Bulgaria (5)-Lituania (o) 1-0

Ha riposato l’Irlanda del Nord

Girone D

Ucraina (5)-Francia (9) 1-1

Finlandia (5)-Kazakistan (2) 1-0

Ha riposato la Bosnia (2)

Girone E

Belgio (13)-R. Ceca (7) 3-0

Bielorussia (3)-Galles (6) 2-3

Ha riposato l’Estonia (0)

Girone F

Faroerne (1)-Danimarca (15) 0-1

Israele (10)-Austria (7) 5-2

Scozia (10)-Moldavia (1) 1-0

Girone G

Gibilterra (0)-Turchia (11) 0-3

Olanda (10)-Montenegro (7) 4-0

Lettonia (4)-Norvegia (10) 0-2

Girone H

Cipro (4)-Russia (10) 0-2

Slovacchia (6)-Croazia (10) 0-1

Slovenia (7)-Malta (4) 1-0

Girone I

Inghilterra (15)-Andorra (3) 4-0

San Marino (0)-Polonia (10) 1-7

Albania (9)-Ungheria (7) 1-0

Girone J

Germania (12)-Armenia (10) 6-0

Romania (9)-Liechtenstein (0) 2-0

Islanda (4)-Macedonia (8) 2-2.