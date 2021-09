Qatar 2022, contro la Svizzera sarà già decisiva per l’Italia

Non è bastato un gran goal di Federico Chiesa a battere la Bulgaria nella quarta partita del gruppo C, valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022; il pareggio ha smorzato anche gli entusiasmi per i 35 risultati utili consecutivi raggiunti dagli azzurri, eguagliando il record detenuto da Spagna e Brasile.

Ora l’Italia si giocherà una bella fetta di qualificazione a Basilea (stadio St.Jakob Park) contro la Svizzera domani alle 20.45; la situazione in classifica vede gli azzurri in testa a quota 10 punti (4 partite) e gli elvetici a punteggio pieno a 6 punti, ma con sole 2 partite giocate. Ecco allora perchè diventa importante domani non sbagliare, in quanto un risultato negativo metterebbe la Svizzera nelle condizioni di giocarsi il primo posto. Ricordiamo che solo le prime classificate accederanno alla fase finale dei Mondiali, con le seconde e le due migliori vincitrici dei gironi della Nations League, che andranno a disputare i play off.

Precedenti confortanti contro la Svizzera, con il lieto ricordo del 3-0 ottenuto a Roma il 16 giugno nel girone eliminatorio degli Europei con doppietta di Locatelli e rete di Immobile; nei 59 precedenti gli azzurri hanno ottenuto 29 vittorie contro le 8 degli elvetici e 22 pareggi: l’ultima sconfitta è datata nel 1993, sempre in una gara qualificazione mondiale.