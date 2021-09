Qatar 2022: risultati e classifiche dei gironi. L’Inghilterra da spettacolo in Ungheria. L’Armenia è prima nel girone della Germania

Dopo la grande abbuffata europea, è arrivato il momento cruciale per i prossimi Mondiali in Qatar con le partite di qualificazione decisive.

Tra le grandi spicca lo strapotere dell’Inghilterra (girone I) che ha dominato in Ungheria, dove ha vinto per 4-0 ed ha dimostrato di essere la più in forma. Il nuovo corso ufficiale della Germania di Flick inizia con una piccola (per dimensioni) vittoria sul campo della cenerentola Liechtenstein. Nello stesso raggruppamento (girone J) l’Islanda sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori e viene sconfitta in casa per 2-0 dalla Romania. La sorprendente Armenia è prima davanti ai tedeschi.

Nel girone E il Belgio si conferma la squadra più prolifica del raggruppamento e rifila 5 reti alla malcapitata Estonia. La Danimarca continua la marcia trionfale verso i prossimi Mondiali superando la Scozia per 2-0. Delusione Francia nel girone D, dove i transalpini non vanno oltre il pareggio per 1-1 contro la mai doma Bosnia. Negli incontri di alta quota del girone G, invece, Turchia e Montenegro impattano per 2-2, cosi come Norvegia-Olanda terminano le loro ostilità sull’ 1-1.

Nel girone A CR7 trascina i suoi compagni nella vittoria per 2-1 sull’Irlanda. Grazie alla doppietta nei minuti di recupero, Ronaldo si lascia alle spalle il traumatico addio alla Juventus. La Svezia supera una buona Spagna per 2-1 è diventa la prima forza del raggruppamento B. Il gruppo H è quello più equilibrato, perchè in 6 si stanno giocando il passaggio del turno, anche se Malta e Cipro non hanno che pochissime possibilità. Il big-match tra Russia-Croazia finisce 0-0, mentre la Slovacchia impatta per 1-1 in Slovenia.

L’Italia (girone C), purtroppo, non va oltre l’1-1 nell’esordio contro la Bulgaria, ma bisogna dire che il possesso palla e le occasioni create dagli azzurri sono stati impressionanti e dunque non c’è da preoccuparsi. È mancata la brillantezza sotto porta, dovuta probabilmente alla pesantezza dei carichi di lavoro svolti dagli azzurri in questi giorni. Adesso testa bassa e pedalare in vista del prossimo incontro di domenica sera contro la granitica Svizzera.

Risultati e classifiche:

Gruppo A

Lussemburgo (6 pt.)-Azerbaigian (0) 2-0

Portogallo (10)-Irlanda (0) 2-1

La Serbia (7) ha riposato.

Gruppo B

Georgia (1)-Kosovo (3) 0-1

Svezia (9)-Spagna (7) 2-1

Ha riposato la Grecia (2).

Gruppo C

Italia (10 pt.)-Bulgaria (2) 1-1

Lituania (0)-Nord Irlanda (4) 1-4

Ha riposato la Svizzera (6 pt.).

Gruppo D

Kazakistan (2)-Ukraina (4) 2-2

Francia (8)-Bosnia (2) 1-1

Ha riposato la Finlandia (2).

Gruppo E

Estonia (0)-Belgio (10) 2-5

Repubblica Ceca (7)-Bielorussia (3) 1-0

Ha riposato il Galles (3).

Gruppo F

Danimarca (12)-Scozia (5) 2-0

Moldavia (1)-Austria (7) 0-2

Far Oer (1)-Israele (7) 0-4.

Gruppo G

Turchia (8)-Montenegro (7) 2-2

Lettonia (4)-Gibilterra (0) 3-1

Norvegia (7)-Olanda (7) 1-1.

Girone H

Russia (7)-Croazia (7) 0-0

Slovenia (4)-Slovacchia (6) 1-1

Malta (4)-Cipro (4) 3-0.

Gruppo I

Ungheria (7)-Inghilterra (12) 0-4

Andorra (3)-San Marino (0) 2-0

Polonia (7)-Albania (6) 4-1.

Gruppo J

Liechtenstein (0)-Germania (9) 0-2

N.Macedonia (7)-Armenia (10) 0-0

Islanda (3)-Romania (6) 0-2.