Qualificazioni Mondiali 2022 CONCACAF: il punto dopo il 3° turno della fase finale

La terza giornata della fase finale delle qualificazioni Mondiali 2022 CONCACAF (Confederazione calcistica del Nord, Centro America e Caraibi) conferma il Messico al comando del girone all’italiana (andata e ritorno) da otto squadre che promuoverà direttamente alla rassegna iridata le prime tre classificate e spedirà la quarta allo spareggio intercontinentale.

El Tricolor respinge il tentativo di sorpasso in classifica di Panama conseguendo nel finale un 1-1 esterno nel confronto diretto andato in scena nella capitale al “Rommel Fernández”. Il risultato di parità, sancito dalle reti di Rolando Blackburn per i padroni di casa a seguito di un cross di Murillo non trattenuto da Ochoa (28’) e di Jesús Corona (76’) per gli ospiti sugli sviluppi di un palo colpito da Córdova, consente al Messico di mantenere inalterato il vantaggio di due lunghezze in graduatoria sui “Canaleros” raggiunti al secondo posto dagli Stati Uniti e dal Canada.

Gli USA, dopo i pareggi contro El Salvador e Canada, pongono fine all’imbattibilità dell’Honduras andando ad imporsi per 4-1 all’“Olímpico Metropolitano” di San Pedro Sula. Un’affermazione quella ottenuta dalla nazionale a stelle e strisce decisamente più complicata di quanto non possa far pensare l’esito finale. La selezione diretta da Gregg Berhalter, solo nella ripresa, riesce, infatti, a ribaltare con le realizzazioni di Antonee Robinson (48’), del brillante esordiente Ricardo Pepi (75’), di Brenden Aaronson (86’) e di Sebastian Lletget (93’) lo svantaggio determinato dal gol di Brayan Moya (27’).

Identico cammino nel raggruppamento per il Canada. I “Canucks” colgono al “BMO Field” di Toronto i loro primi tre punti prevalendo con un secco 3-0 su un El Salvador presentatosi senza sconfitte all’appuntamento. A decretare il successo dalla rappresentativa guidata da John Herdman sono i centri di Atiba Hutchinson sottomisura (6’), di Jonathan David di testa (11’) e di Tajon Buchanan in contropiede (59’).

Il quadro dei risultati è completato dal pareggio per 1-1 tra Costa Rica e Giamaica. Al “Nacional” di San José i “Reggae Boyz” riescono in rimonta al terzo tentativo a cancellare lo zero in classifica. Shamar Nicholson, con un’incornata vincente in apertura di ripresa (47’), risponde alla rete siglata in avvio (3’) sempre di testa da Jimmy Marín che aveva illuso i “Ticos” di poter ottenere la prima vittoria nel girone.

Qualificazioni Mondiali 2022 CONCACAF, terza fase

I risultati della terza giornata

Canada vs El Salvador 3-0

Panama vs Messico 1-1

Costa Rica vs Giamaica 1-1

Honduras vs Stati Uniti 1-4

La classifica

1. Messico 7

2. Stati Uniti 5

3. Canada 5

4. Panama 5

5. Costa Rica 2

6. Honduras 2

7. El Salvador 2

8. Giamaica 1

*Le prime tre classificate si qualificano direttamente ai Mondiali 2022 mentre la quarta disputa lo spareggio intercontinentale.

Il prossimo turno (7 ottobre)

Stati Uniti vs Giamaica

Honduras vs Costa Rica

Messico vs Canada

El Salvador vs Panama