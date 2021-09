Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Francia-Finlandia: streaming e diretta tv Mediaset Canale 20?

Martedì 7 settembre, alle ore 20.45, al “Groupama Stadium” di Décines, la Francia del C.T Didier Deschamps ospiterà la Finlandia del C.T Markku Kanerva, il match è valido per la 6.a giornata del Gruppo D delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Francia-Finlandia in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

La Francia è prima con 9 punti (2 vittorie e 3 pareggi) ed è reduce dal pareggio per 1-1 contro l’Ucraina. La Finlandia, invece, è seconda con 5 punti (1 vittoria e 2 pareggi) ed è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Kazakistan ma i finlandesi hanno 2 partite in meno.

Francia-Filandia sarà diretta dal tedesco Deniz Aytekin, coaudiuvato dai connazionali Christian Dietz e Dominik Schaal, mentre il quarto uomo sarà Florian Badstubner. Var ed Avar saranno rispettivamente Christian Dingert e Norbert Grudzinski.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA-FINLANDIA

Francia (4-3-3): Lloris; Digne, Kimpembe, Varane, Theo Hernandez; Rabiot, Veretout, Pogba; Coman, Benzema, Griezmann. C.T: Deschamps.

Finlandia (3-5-2): Hradecky; Vaisanen, Arajuuri, O’Shaughnessy; Alho, Valakari, Schuller, Taylor, Uronen; Pohjanpalo, Pukki. C.T: Kanerva.

Dove vedere Francia-Finlandia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Francia-Finlandia, valevole per la 6.a giornata del Gruppo D delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro sul Canale 20 di Mediaset. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.

I precedenti tra queste due nazionali sono 9 con il bilancio nettamente in favore della Francia che può contare 8 vittorie contro 1 sola vittoria della Finlandia.