Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Inghilterra-Andorra: streaming e diretta tv Mediaset Canale 20?

Domenica 5 settembre, alle ore 18, a “Wembley”, l’Inghilterra del C.T Gareth Southgate ospiterà Andorra del C.T Koldo Alvarez, il match è valido per la 5.a giornata del Gruppo I delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Inghilterra-Andorra in diretta tv e streaming, ecco un focus sulla prima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

L’Inghilterra è prima a punteggio pieno con 12 punti ed è reduce dal netto successo esterno per 0-4 contro l’Ungheria. Andorra, invece, ha 3 punti (1 vittoria e 3 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria per 2-0 contro San Marino.

Inghilterra-Andorra sarà diretta dal greco Anastasios Papapetrou, coaudiuvato dai connazionali Tryfon Petropoulos e Iordanis Aptosoglu, mentre il quarto uomo sarà Athanasios Tzilos. Var ed Avar saranno rispettivamente Aristotelis Diamantopoulos e Andreas Meintanas.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-ANDORRA

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. C.T: Southgate.

Andorra (5-4-1): Gomes; San Nicolas, Vales, Lima, Llovera, Cervos; Martinez, Vieira, Rebes, Pujol; Alaez. C.T: Alvarez.

Dove vedere Inghilterra-Andorra, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Inghilterra-Andorra, valevole per la 5.a giornata del Gruppo I delle qualificazioni a Qatar 2022, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset, per l’occasione verrà trasmessa dal Canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play o andare sul sito di SportMediaset.

I precedenti tra Inghilterra e Andorra sono 4, terminati tutti con vittorie inglesi.