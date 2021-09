Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Liechtenstein-Germania: streaming e diretta tv Mediaset Canale 20?

Giovedi 2 settembre, alle ore 20.45, al “Kybunpark” di San Gallo, il Liechtenstein del C.T Martin Stocklasa ospiterà la Germania del C.T Hans-Dieter Flick, il match è valido per la 4.a giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Liechtenstein-Germania in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il Liechtenstein ha 0 punti dopo 3 giornate ed è reduce dalla sconfitta per 1-4 contro l’Islanda. La Germania, invece, ha 6 punti (2 vittorie ed 1 sconfitta) ed è reduce dalla sconfitta per 1-2 contro la Macedonia del Nord. Le altre due gare di questo girone sono Macedonia del Nord-Armenia e Islanda-Romania.

Liechtenstein-Germania sarà diretta dal portoghese Fabio Verissimo, coaudiuvato dai connazionali Bruno Alves Jesus e Pedro Nuno De Sa Martin, mentre il quarto uomo sarà André Narciso. Var ed Avar saranno rispettivamente Luis Godinho e Antonio Emanuel Carvalho Nobre.

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN-GERMANIA

Liechtenstein (4-1-4-1): Büchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Göppel; Yildiz, Polverino, Hasler, Salanović; Gubser. C.T: Stocklasa.

Germania (4-3-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Sanè, Gnabry. C.T: Flick.

Dove vedere Liechtenstein-Germania, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Liechtenstein-Germania, valevole per la 4.a giornata del Gruppo J delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro sul Canale 20 di Mediaset. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.

I precedenti tra queste due nazionali sono 4 con altrettante vittorie della nazionale tedesca. Germania a segno 27 volte a differenza del Liechtenstein (3 reti).