Qualificazioni Mondiali 2022, dove vedere Olanda-Montenegro: streaming e diretta tv Mediaset Canale 20?

Sabato 4 settembre, alle ore 20.45, al “Philips Stadium” di Eindhoven l’Olanda del C.T Louis Van Gaal ospiterà il Montenegro del C.T Miodrag Radulovic, il match è valido per la 5.a giornata del Gruppo G delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Olanda-Montenegro in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

L’Olanda dopo 4 giornate è seconda con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) ed è reduce dal pareggio per 1-1 contro la Norvegia. Il Montenegro, invece, ha gli stessi punti degli “orange” (7) con lo stesso rendimento dell’Olanda (2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta) ed è reduce dal pareggio per 2-2 contro la Turchia.

Olanda-Montenegro sarà diretta dallo spagnolo Jesus Gil Manzano, coaudiuvato dai connazionali Diego Barbero ed Angel Nevado, mentre il quarto uomo sarà Santiago Jaime Latre. Var ed Avar saranno rispettivamente Ricardo de Burgos e Guillermo Cuadra Fernandez.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA-MONTENEGRO

Olanda (4-3-3): Bijlow; Timber, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, De Jong, Klaassen; Berghuis, Depay, Gakpo. C.T: Van Gaal.

Montenegro (4-4-2): Mijatovic; Vesovic, Savic, Vujacic, Tomasevic; Marusic, Scekic, Kosovic, Haksabanovic; Bozovic, Durdevic. C.T: Radulovic.

Dove vedere Olanda-Montenegro, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Olanda-Montenegro, valevole per la 5.a giornata del Gruppo G delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro sul Canale 20 di Mediaset. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.