Rio Ferdinand elogia Chiesa: “Un rimpianto per i club inglesi”

La prestazione di Federico Chiesa ieri sera contro il Chelsea, non è passata inosservata e in Inghilterra molti club stanno rimpiangendo l’attaccante italiano. Parola di Rio Ferdinand. L’ex difensore del Manchester United ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla stampa inglese riguardo l’attaccante della Juventus, elogiandolo per la prestazione fornita ieri in Champions League. La Juventus è momentaneamente al primo posto nel Gruppo H con 6 punti, davanti a Chelsea, Zenit e Malmö. Il match vinto contro i campioni d’Europa in carica, è la giusta iniezione di fiducia che ci voleva alla squadra di Allegri, che ora ha ritrovato pure il giocatore più atteso. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Rio Ferdinand:

“Federico Chiesa è un giocatore straordinario. E rappresenta un rimpianto per molti club inglesi. E’ semplicemente un calciatore fantastico, gioca con un’intensità incredibile e le sue doti erano chiare anche durante gli Europei. Era la minaccia principale della squadra azzurra, che poi ha vinto il torneo”.

RIMPIANTI – “So che Chiesa era stato seguito con attenzione da diversi club inglesi quest’estate. Sono sicuro che ora questi club si staranno chiedendo perché non lo hanno preso. È un attaccante moderno, che può giocare ovunque, sia al centro che da esterno. Snerva i difensori con quel ritmo”.