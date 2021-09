Ritorno all’Atletico Madrid: Griezman di nuovo con il Cholo Simeone

L’Atletico Madrid finalmente ritrova il suo pupillo che ha tanto amato e che non è risucito a esplodere a Barcellona per i continui infortuni e per il modo di giocare del tecnico dei Blaugrana.

A volte ritornano: Antoine Griezman di nuovo dal Cholo Simeone

Dopo essersi lasciati nel 2019 con un indennizzo da parte del Barcellona di 120 milioni di euro a favore dei Chonconeros, ora Griezman è ritornato alla base. La società che lo ha lanciato nel calcio che conta se lo è riuscito a riprendere nell’ultimo minuto del calciomercato. Antoine Grieman dopo 3 stagioni torna a casa nell’Atletico Madrid. Dopo 35 goal nel Barcellona in tre anni e qualche infortunio di troppo, il francese campione del mondo nel 2018 vestirà nuovamente la casacca dei colchoneros con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. In attesa dei comunicati ufficiali, il giornale Marca snocciola i motivi alla base della clamorosa operazione: la necessità dei blaugrana di alleggerire il monte ingaggi e la reciproca volontà – di Simeone e Griezmann – di tornare a lavorare insieme. Grieman nella sua avventura con l’Atletico Madrid dal 2014 al 2019 ha collezionato ben 180 presenzae e segnato ben 94 goal un bel bottino. Le Petit Diable potrà sfidare anche in champions League il Milan di Pioli.