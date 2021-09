Serie A 4ª giornata, gli anticipi del sabato: Il Bologna annientato dall’Inter. La Dea torna alla vittoria e la Fiorentina si conferma ai vertici. Commenti in breve

Negli anticipi del sabato valevoli per la 4ª giornata, l’Inter a valanga sul Bologna per 6-1. Grazie a questo successo si godrà almeno per un giorno la vetta della classifica. La Salernitana cede immeritatamente all’Atalanta per 1-0 e la Fiorentina si conferma una squadra di vertice espugnando per 2-1 il campo del Genoa.

Inter-Bologna: 6-1

I nerazzurri passano in vantaggio con Lautaro al 6′. Al 20′ i felsinei hanno una doppia reazione che non porta alla rete del pareggio. Al 30′ arriva il 2-0 di Skriniar su colpo di testa. Al 34′ Barella mette al sicuro il risultato e firma la terza rete. Nella ripresa gli uomini di Inzaghi partono subito forte centrando la traversa con il dinamico Lautaro, poi c’è un sussulto del Bologna con Svanberg, ma è l’Inter a segnare il 4-0 con Vecino. Tra il 63′ ed il 68′ sale in cattedra Dzeko che firma la prima doppietta con i nerazzurri in campionato e condanna gli ospiti ad una cocente sconfitta. Il gol della bandiera lo firma all’86’ Theate. Inter voto 8, Bologna voto 4.

Dagli spogliatoi:

Inzaghi: Temevo questa partita dopo la notte di coppa, ma i ragazzi sono scesi in campo nel migliore dei modi. La partita è stata subito in discesa dopo il primo gol di Lautaro.

Mihajlovoic: La nostra partita è finita nel primo tempo. Noi giocavamo e loro segnavano. Quando giochi contro i nerazzurri, ogni errore lo paghi. Abbiamo subito gol evitabilissimi.

Salernitana-Atalanta: 0-1

Non è bastato agli uomini di Castori il ritorno di Gondo ( ieri tra i migliori in campo) per portare a casa i primi punti. Nel primo tempo sono i campani a giocare meglio della Dea, e nonostante le occasioni di Kechrida e M. Coulibaly e di Gosens per gli ospiti, il risultato resta fermo sullo 0-0. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Gondo e successivamente Obi sbaglia la rete del possibile vantaggio al 69′. Il gol della vittoria lo segna Zapata al 75′, che ben servito da Ilicic, regala il sorriso a Gasperini. Nel finale Zappacosta e Gosens sfiorano il raddoppio. Bergamo ride, Salerno piange per una sconfitta ingiusta. Salernitana voto 7, Atalanta voto 6.

Dagli spogliatoi:

Castori: Bisogna continuare su questa strada perchè ho ritrovato la mia squadra. È una sconfitta immeritata, la prestazione è da prendere come punto di riferimento per ripartire già dalla prossima giornata.

Gasperini:

La Salernitana ha fatto una grande prestazione, ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a soffrire e a sfruttare le chance.

Genoa-Fiorentina: 1-2

Il Genoa non si conferma dopo la vittoria di Cagliari e subisce la 3ª sconfitta in 4 gare. La Fiorentina porta a casa altri 3 punti e si consolida in alta quota con 9 pt. a ridosso delle grandi del campionato. Le reti dei viola sono state messe a segno da Saponara al 60′ e Bonaventura all’89’, per i grifoni accorcia le distanze al 98′ Capitan Criscito su rigore, quando è troppo tardi per ricucire lo strappo. Genoa voto 5, Fiorentina voto 7.

Dagli spogliatoi

Ballardini: In silenzio stampa

Italiano: Vittoria su un campo complicato e difficile. L’atteggiamento dei miei ragazzi è stato bellissimo, abbiamo fatto la gara proprio come l’avevamo preparata. Sono fiducioso perchè stiamo percorrendo la strada giusta.