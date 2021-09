Il mercato estivo 2021 è concluso definitivamente. A giochi fatti cambia anche il valore di ogni formazione. Secondo gli ultimi aggiornamenti in Serie A il valore delle rose dopo il mercato è cambiato radicalmente.

Serie A, il valore delle rose dopo il mercato estivo

Oggi, primo settembre, con i giochi di mercato fatti, quali sono le rose più preziose? C’è un sorpasso in vetta rispetto alla scorsa stagione, quando l’Inter campione d’Italia era al vertice. Il Milan entra nella Top 4, la Roma scende al quinto posto.

Al 20esimo posto c’è la Salernitana, la società neo promossa in Serie A non ha fatto grandi manovre di mercato, ha un valore di 34,80 milioni di euro. Al 19esimo posto troviamo un’altra delle società appena arrivate in Seria A: il Venezia. Valore dei lagunari di 66,6 milioni di euro.

Lo Spezia, al 18esimo posto ha un valore di 70,1 milioni di euro, con Eddie Salcedo il suo giocatore più prezioso: 8,5 milioni di euro.

L’Empoli, che torna nella massima serie, ha una rosa del tutto rispettabile con Andrea Pinamonti, valore 12 milioni di euro, il giocatore più costoso.

Il Genoa si piazza al 16esimo posto, ultima degli organici con un valore al di sotto dei 100 milioni. La rosa del Grifone ha un valore di 96,1 milioni di euro.

Al 15esimo posto troviamo l’Udinese. L’organico gestito da Gotti vale 103,5 milioni di euro. Valore inferiore rispetto agli anni scorsi, con Rodrigo De Paul che è partito per Madrid. Ma i friulani hanno in rosa Deulofeu e Pereyra che stanno dimostrando già grande valore sul campo, mentre insieme hanno un valore di 20 milioni di euro (10 milioni il valore individuale).

L’Hellas Verona si piazza in 14esima posizione, valore 108,85 milioni di euro. Il giocatore più prezioso è Barak: 14 milioni di euro.

Dalla 14esima posizione alla 13esima la differenza è molto ampia. La Sampdoria di Ferrero ha un valore di 132,13 milioni di euro. Il vero gioiello della rosa è Damsgaard, 20 milioni. Giocatore che in questo ultimo mercato in tante avrebbero voluto portarlo via.

Il Cagliari vale 152,53 milioni, una rosa che conta numerosi giocatori di valore, tra i quali Nandez, il più corteggiato. L’Inter le ha provate tutte per portarlo via.

Ultima squadra fuori dalla Top10 è il Bologna che si piazza in undicesima posizione. La rosa a disposizione di Mihajlovic vale 162,48 milioni di euro. In rosa tMusa Barrow: 20 mln; Riccardo Orsolini: 15 mln e Mattias Svanberg: 12 mln.

Nella Top10, al decimo posto c’è il Torino, 186,28 milioni di euro. Il suo pupillo, il Gallo Belotti, ha un valore di 35 milioni di euro. In nona posizione il Sassuolo: 216,9 milioni di euro. I neroverdi hanno una rosa da fare invidia. Tra i vari giocatori preziosi ci sono: Berardi (35 milioni) e Traoré (20 milioni).

La Fiorentina vale 249,3 milioni di euro. Non sarà facile trattenere uno dei suoi migliori giocatori ancora per molto. Dusan Vlahovic vale 40 milioni di euro, ma le società che continuamente provano a portarlo via da Firenze sono tante.

La Lazio, nonostante qualche addio, si piazza in settima posizione: 327,45 milioni di euro.

Dopo i biancocelesti si piazza l’Atalanta che negli ultimi anni ha subito una continua crescita, anche nel valore: 415,85 milioni di euro il valore attuale.

Nella Top5 la Roma che, con l’arrivo di José Mourinho ha fatto grandi manovre di mercato. Valore attuale: 421,35 milioni. La quarta posizione è del Milan: 475,9 milioni. Il podio in terza posizione vede il Napoli di De Laurentiis che, nonostante il “povero” mercato, ha un valore di 518,25 milioni di euro. Al secondo posto si piazza l’Inter, senza Lukaku e Hakimi ha un valore di 573,3 milioni. Il primo posto è della Juventus; i bianconeri hanno perso Cristiano Ronaldo, ma non troppo valore, soprattutto con le novità arrivate. La rosa bianconera in mano ad Allegri vale 640,4 milioni di euro. Il giocatore più prezioso è De Ligt: 75 milioni di euro.