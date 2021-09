Serie C femminile, Silvia Ciferri confermata nella rosa delle grifoncelle

L’AC Perugia Calcio Femminile ha comunicato che Silvia Ciferri è stata riconfermata all’interno della rosa della prima squadra per la stagione sportiva 2021-2022. Cresciuta nel Perugia Calcio, difensore classe 2004, Silvia vanta nel suo palmares la vittoria dello scudetto Juniores 2018-19.

“Da questa stagione mi aspetto un campionato impegnativo – ha dichiarato la calciatrice – in un girone di alto livello, dove andremo ad incontrare squadre ben attrezzate. Come squadra lavoreremo per cercare di raggiungere il miglior risultato possibile.

Essendo una delle più piccole della rosa, a livello personale sarà soprattutto un percorso di crescita importante perché mi aiuterà a capire fino a dove posso arrivare e quali saranno gli aspetti sotto cui dovrò lavorare”.

Le ragazze dell’Under 12 Perugia femminile vincono il derby con la Ternana

Fine settimana all’insegna del divertimento per i ragazzi e le ragazze della Scuola Calcio biancorossa che nella giornata di sabato sono stati ospiti di alcune società umbre.

Gli Esordienti 2009 sono stati impegnati contro il Pgs Don Bosco nel Torneo Fair Play Èlite Under 13 mettendo in campo entusiasmo e spirito di gruppo.

Grande giornata per le Grifoncelle dell’Under 12 femminile guidate da Salvatore Cannito che hanno la meglio sulla Ternana aggiudicandosi una gara emozionante e ricca di occasioni restando così in corsa per la qualificazione alla fase successiva della Danone Cup, in attesa della trasferta in casa del Gualdo Casacastalda in programma nel prossimo fine settimana. Al torneo, che comprende una prima fase regionale, partecipano altre squadre fra cui Milan, Monza, Pisa, Roma, Fiorentina e Torino.