Sinisa la panchina balla: è pronto Ranieri!

La panchina del Bologna balla, e balla forte dopo gli appena sei punti ottenuti in altrettante giornate di campionato. A preoccupare la dirigenza sarebbe soprattutto l’assetto difensivo della squadra che dopo i due gol subiti nelle prime tre giornate di campionato, ha incassato ben dodici gol nelle restanti tre. Una media spaventosa di quattro gol a partita.

Sinisa è all’ultima spiaggia, e domenica è chiamato all’arduo compito di portare a casa punti d’oro in chiave salvezza contro una delle squadre più in forma del campionato: la Lazio. Per preparare al meglio la partita di domenica il tecnico serbo ha portato la squadra in ritiro presso Calzavecchio.

Una decisione che peraltro non sarebbe stata ben digerita da alcuni giocatori.

In caso di esonero la proprietà avrebbe già un nome pronto per sostituire Mihajlovic.

-IL SOSTITUTO:

Il nome pronto in caso di sconfitta domenica con la formazione capitolina è quello di Claudio Ranieri. L’allenatore romano è rimasto senza panchina dopo la positiva avventura alla Sampdoria nel biennio 2019-2021, e dopo qualche mese di stop sarebbe già pronto a portare sulla panchina rossoblù tanta esperienza e tante idee tattiche nuove, e differenti rispetto a quelle del serbo. Il tecnico romano sarebbe chiamato a svolgere sicuramente un compito più semplice rispetto all’impresa di Leicester, ma viste le recenti prestazioni anche la salvezza non sembra poi così scontata per questo Bologna. La dirigenza vuole vedere un altro Bologna e questo Ranieri lo sa.