Trastevere-Sambenedettese 3-2 (Video Highlights): i romani in dieci vincono in rimonta grazie a Crescenzo

Oggi pomeriggio al Trastavere Stadium, si è disputato il match di recupero della prima giornata del campionato di Serie D (girone F) tra Trastevere-Sambenedettese che ha visto il successo del Rione per 3-2 al termine di un incontro molto emozionante.

Al 31′ la squadra marchigiana sbloccava l’incontro, fin li molto bloccato, con Ferretti, bravo ad approfittare di un disimpegno sbagliato della difesa romana e con un tiro non molto potente ma angolata insaccava in rete alla sinistra di Semprini.

Nell’ultimo quarto d’ora il Trastevere cercava in pareggio ma senza costruire nulla d’importante, anzi erano i rossoblu che in due circostanze sono andati vicinissimo al raddoppio, prima con Lisi e poi con De Sena.

Nella ripresa l’inerzia della gara era subito a favore della squadra capitolina che raggiungeva il pareggio al 55′ grazie ad un calcio di rigore (fallo di Miruku su Crescenzio) realizzato da Monni che spiazzava Bruno. Passavano cinque minuti e gli ospiti si riportavano di nuovo in vantaggio con un bel gol di testa del difensore centrale Cipolletta, su calcio d’angolo di Ferretti.

Ma le emozioni continuavano senza soluzione di continuità, perchè solo tre minuti dopo, ancora Monni, questa volta di testa realizzava la rete del pareggio, su un preciso cross dalla destra di Cervoni.

L’attaccante trasteverino però al 68′ si faceva espellere per somma di ammonizioni (due gomitate nel giro di pochi minuti), ma quando sembrava che il match potesse andare dalla parte rossoblu, ecco arrivare al 73′ la rete di Crescenzio, che su azione di contropiede con un tiro angolato beffava il portiere avversario. Negli ultimi minuti, nonostante la superiorità numerica, la Sambenedettese anche per via del grande caldo, non è più riuscita a farsi pericolosa dalle parte di Semprini.

Da rivedere l’arbitraggio del sig. Edoardo Manedo Mazzoni della sezione di Prato, molto impreciso per tutto l’arco della gara, scontentando spesso entrambe le squadre.

Con questa vittoria il Trastevere raggiunge a punteggio pieno (6 punti) Castelfidardo e Tolentino con quest’ultimo che sarà il prossimo avversario dei romani sempre allo Stadium, mentre i marchigiani giocheranno ancora nel Lazio contro l’Atletico Fiuggi.

Trastevere-Sambenedettese, il tabellino del match

TRASTEVERE: 1 Semprini 2 Cervoni, 3 Laurenzi (77′ Giordani), 4 Massimo, 5 Tarantino (77′ Ilari), 6 Lo Porto, 7 Squerzanti (67′ Prosperini), 8 Crescenzo, 9 Monni, 10 Proia (52′ Lapenna), 11 Sannipoli (84′ Santilli). All. Mazza

SAMBENEDETTESE: 1 Bruno, 2 Alboni, 3) Miruku, 4 De Santis, 5 Cipolletta, 6) Lulli, 7) Ferretti, 8) Isacco (88′ Lorenzoni), 9 De Sena (56′ Mendicino), 10) Lisi (63′ Fabretti), 11) Cum (73′ Amoruso). All. Donati

MARCATORI: 31′ FERRETTI (S), 55′ Monni rig. (T), 60′ CIPOLLETTA (S), 65′ MOMMI (T), 73′ CRESCENZO (T)

Trastevere-Sambenedettese 3-2: gli highlights (in aggiornamento)