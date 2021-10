Dove vedere Avellino Paganese serie c, diretta e streaming: Eleven Sports o Sky? Le probabili formazioni

Avellino-Paganese dove vederla in tv. Oggi è il gran giorno. Dopo due pareggi consecutivi i padroni di casa, dodicesimi in classifica, accolgono un diretto rivale per la salvezza. Gli avversari, rinfrancati dalla vittoria del turno precedente per 2 a 0 contro il Potenza, faranno di tutto per continuare la striscia positiva di risultati. L’appuntamento è fissato per domenica 24 ottobre alle ore 14:30. La gara sarà diretta dall’arbitro Daniele Rutella, coadiuvato dagli assistenti Torresan e Ferrari.

Avellino Paganese dove vederla in streaming e diretta tv: Eleven Sports o Sky?

Il match, che si giocherà allo stadio “Partenio-Adriano Lombardi” di Avellino verrà trasmesso su Eleven Sports. Per questa gara non vi sarà la diretta Sky. Quindi sarà visibile solo da coloro che hanno sottoscritto un valido abbonamento. L’incontro potrà essere seguito sia sul sito dell’emittente ma anche da dispositivo mobile, scaricando l’ apposita app.

Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo oggi pomeriggio:

AVELLINO (3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Rizzo, De Francesco, Aloi, Tito; Micovschi, Plescia, Di Gaudio. A disp.: Pane, Ciancio, Mignanelli, Sbraga, Mastalli, Matera, Gagliano, Messina. All.: Braglia.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavi, Bianchi, Sbampato; Zanini, Tissone, Firenze, Zito, Manarelli; Guadagni, Piovaccari. A disp.: Caruso, Pellecchia, Perlingieri, Pica, Scanagatta, Viti, Sussi, Vitiello, Del Regno, Iannone. All.: Grassadonia.