CAGLIARI-ROMA, PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

La Roma vola in Sardegna dove ad attenderla ci sarà il Cagliari. La decima di Serie A è un infrasettimanale che si gioca mercoledì 27 ottobre. Cagliari-Roma, con fischietto affidato a Pezzuto, ha fischio d’inizio alle ore 20.45.

Il Cagliari è l’ultima squadra in classifica in campionato. Dopo 9 gare è riuscito a vincere soltanto una gara, 3 i pareggi e 5 sono le sconfitte. E’ necessaria una svolta per non rendere la rotta impossibile da cambiare. Contro i giallorossi la lista degli indisponibili è lunghissima, non sarà semplice per Mazzarri riuscire a schierare una squadra competitiva.

La Roma arriva carica dopo aver fermato il Napoli di Spalletti imbattuto in 8 gare su 8. Un pareggio che alla fine è andato bene a tutti. Ma adesso c’è bisogno di fare punti. La formazione di Mourinho è in quarta posizione con 16 punti, il Napoli ne ha 28. La testa della classifica è davvero lontana. Ai box ci sono soltanto Spinazzola e Smalling, per il resto lo Special One potrà contare su tutto l’organico.

Cagliari-Roma, probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Grassi, Strootman, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Bellanova, Altare, Deiola, Oliva, Farias, Pereiro, Pavoletti, Obert.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho (squalificato) in panchina Joao Sacramento. A disposizione: Fuzato, Calafiori, Tripi, Felix, Volpato, Zalewski, Kumbulla, Bove, Darboe, Perez, Shomudorov, El Shaarawy, Mayoral.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

GUARDALINEE: Ranghetti, Palermo

IV UOMO: Baroni

VAR: Giacomelli

AVAR: Liberti