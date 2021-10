Calcio, il CONI premia l’US Lecce con il “Collare d’Oro al Merito Sportivo”. Unici nel 2021

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) gratifica l’Unione Sportiva Lecce per i cento e più anni di virtuoso operato nel settore calcistico. Il “Collare d’Oro al Merito Sportivo”, l’importante riconoscimento che varrà conferito ufficialmente alla società salentina con una cerimonia fissata per il prossimo 20 dicembre alle 17:00 presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma, ricompensa la dirigenza e la squadra per la passione e la correttezza nell’attività svolta sinora: unico club calcistico per il 2021 a ricevere l’onorificenza, il Lecce verrà premiato direttamente dal Presidente del CONI Giovanni Malagò alla presenza del Primo Ministro Mario Draghi.

Unione Sportiva Lecce: riconoscimento per impegno e dedizione

Lo stesso Malagò ha voluto sottolineare la straordinarietà dell’evento accompagnando la decisione ed il comunicato del CONI con una lettera aperta indirizzata al Patron dell’US Lecce, l’Avv. Saverio Sticchi Damiani: “Caro Presidente Sticchi Damiani, caro Saverio, ti esprimo i più vivi complimenti del CONI e i miei per il meritato riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione allo sviluppo dello sport espressi dall’Unione Sportiva Lecce”.

La devozione al servizio della comunità sportiva

Il Collare d’Oro è la più grande benemerenza istituita dal Comitato Olimpico per esaltare i traguardi raggiunti negli anni da vari rappresentanti di settore: atleti, club ultracentenari e direttivi che si sono applicati con devozione al servizio della comunità sportiva raggiungendo risultati proficui e meritori lungo l’intero delle loro carriere.