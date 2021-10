Cessione Inter, Zang: “Voci false! Lo scudetto impresa memorabile”

Steven Zhang nega le voci sulla cessione dell’Inter. Il Presidente nerazzurro è intervenuto all’assemblea degli azionisti e ha spiegato la situazione del club. Durante il suo intervento ha chiarito che le perdite economiche sono dovute alla situazione pandemica con gli stadi chiusi. Infine, si complimenta per la conquista dello scudetto nella scorsa stagione.

Zang rassicura sulla cessione dell’Inter: “Speculazioni infondate”

All’assemblea degli azionisti è intervenuto Steven Zang. Collegato da Nanchino, il Presidente tranquillizza i tifosi sulla possibile cessione. Zhang ha, infatti, dichiarato: “Nel corso di quest’anno sono state numerose le voci che hanno circondato il club e l’impegno della proprietà dell’Inter. Nessuna di queste è vera. Siamo l’Inter e siamo tra i club più importanti in Europa, sappiamo che per questo siamo sempre al centro dell’attenzione e che voci e speculazioni false e infondate saranno sempre messe in circolo a nostro riguardo“.

Il Presidente, inoltre, si congratula di nuovo per lo scudetto vinto nella scorsa stagione. Al riguardo ha detto: “La conquista del diciannovesimo scudetto è un’ impresa memorabile che premia lo straordinario lavoro della squadra e di tutte le componenti del club e la passione del popolo nerazzurro che attendeva da 11 anni questo trionfo. Dal nostro ingresso nel 2016 ad oggi è stato compiuto un lungo percorso: l’Inter è diventata un club globale, vincente, innovativo e connesso alle nuove generazioni in tutto il mondo“.

Il bilancio e le perdite

Durante l’assemblea degli azionisti è stato approvato il bilancio del 30 giugno 202i che ha chiuso con una perdita di 246 milioni. La causa della perdita di 110 milioni è stata la pandemia, nello specifico 70 milioni derivano dalla chiusura degli stadi; 40 milioni, invece, sono riconducibili alle riduzioni contrattuali degli sponsor. L’amministratore delegato Alessandro Antonello ha spiegato: “La società ha prontamente intrapreso azioni di adattamento del business e di riequilibrio degli effetti finanziari causati dal periodo pandemico, concentrandosi sul controllo dei costi ma allo stesso tempo continuando ad investire risorse adeguate alla crescita“.