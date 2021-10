Consigli fantacalcio 10.a giornata: turno infrasettimanale di Serie A

CONSIGLI FANTACALCIO 10.a GIORNATA – Serie A –

La decima giornata di Serie A è un turno infrasettimanale. Si inizia martedì 26 ottobre con 3 anticipi. Le prime tre gare: Spezia-Genoa; Venezia-Salernitana; Milan-Torino. Mercoledì tocca a Juventus-Sassuolo; Sampdoria-Atalanta; Udinese-Verona; Cagliari-Roma; Empoli-Inter; Lazio-Fiorentina. La giornata si conclude giovedì 27 con Napoli-Bologna.

Consigli fantacalcio 10.a giornata Serie A

Spezia-Genoa (martedì 26 ottobre ore 18.30): All’Alberto Picco di La Spezia si ritrovano due formazioni che arrivano da una sconfitta e alloggiano nella zona di retrocessione, anche se i liguri hanno ancora un piede fuori. Ci si aspetta una reazione da entrambe le squadre.

CONSIGLIATI: Gyasi (Spe); Destro, Criscito (Gen)

SCONSIGLIATI: Nikolau (Spe); Kallon (Gen)

SORPRESE: Bastoni (Spe); Cambiasso (Gen)

Venezia-Salernitana (martedì 26 ottobre ore 18.30): Al Pierluigi Penso si ritrovano Venezia e Salernitana. I campani sono in un momento tragico, non riescono a trovare punti, i lagunari arrivano da una sconfitta, ma sono molto più organizzati. Molto più in forma i giocatori veneti.

CONSIGLIATI: Okereke, Ebuehi (Ven); Ribery, Simy (Sal)

SCONSIGLIATI: Haps (Ven); Strandberg (Sal)

SORPRESE: Henry (Ven); Gondo (Sal)

Milan-Torino (martedì 26 ottobre ore 20,45): Al Meazza i rossoneri ospiteranno il Toro. Una gara che riserva tante sorprese con la formazione di Pioli che, nonostante le assenze, non perde colpi. Granata che arrivano da una bella vittoria contro il Genoa.

CONSIGLIATI: Leao, Tomori (Mil); Sanabria, Lukic (Tor)

SCONSIGLIATI: Ballo-Touré (Mil); Ola Aina (Tor)

SORPRESE: Krunic (Mil); Linetty (Tor)

Juventus-Sassuolo (mercoledì 27 ottobre ore 18.30): All’Allianz arriva il Sassuolo, una formazione che dà sempre filo da torcere ai bianconeri. Dei neroversi ci si aspetta tanto da Berardi; mentre nella formazione di Allegri sono indiscussi Dybala e Chiesa.

CONSIGLIATI: Dybala, Chiesa (Juv); Berardi (Sas)

SCONSIGLIATI: Chiriches (Sas)

SORPRESE: Kulusevski (Juv)

Sampdoria-Atalanta (mercoledì 27 ottobre ore 18.30): Al Ferraris una gara difficile per i blucerchiati, l’Atalanta non concede nulla e dopo la bella di domenica, che ha pareggiato all’ultimo, perdendo 2 punti importanti, sarà ancora più determinata. I consigliati sono due ex della Samp: Zapata e Muriel; poi l’indiscutibile Malinovskyi.

CONSIGLIATI: Caputo, A. Silva (Samp); Muriel, Zapata, Malinovskyi (Samp)

SCONSIGLIATI: Yoshida (Samp); Lovato (Ata)

SORPRESE: Candreva (Samp)

Udinese-Verona (mercoledì 27 ottobre ore 18.30): Alla Dacia Arena ci saranno diversi ballottaggi per la formazione di casa; anche se il tecnico punterà facilmente sui “soliti”. Il Verona arriva da una vittoria travolgente contro la Lazio, umore alle stelle. Simeone tra i consigliati senza dubbio

CONSIGLIATI: Pereyra (Udi); Faraoni, Simeone (Ver)

SCONSIGLIATI: Arslan (Udi); Gunter (Ver)

SORPRESE: Ilic (Ver)

Cagliari-Roma (mercoledì 27 ottobre ore 20.45): Alla Sardegna Arena arriva Mourinho e la sua corazzata. Il Cagliari dopo la sconfitta contro la Fiorentina cerca punti. Joao Pedro resta tra i consigliati, mentre per la Roma si è visto uno splendido Zaniolo contro il Napoli.

CONSIGLIATI: Nandez (Cag); Zaniolo, Abraham (Rom)

SCONSIGLIATI: Strootman (Cag); Vina (Rom)

SORPRESE: Cristante (Rom)

Empoli-Inter (mercoledì 27 ottobre ore 20.45): Al Castellani arrivano i Campioni d’Italia in carica che, dopo l’amaro pareggio e la grande prestazione contro la Juve, cercano punti. I padroni di casa, dopo aver ritrovato vittoria, 4.2 alla Salernitana, non cederanno facilmente ai nerazzurri. Inter un po’ di turnover, consigliato Correa; per l’Empoli Bajrami.

CONSIGLIATI: Bajrami (Emp); Correa, Lautaro Martinez (Int)

SCONSIGLIATI: Luperto (Emp); Calhanoglu (Int)

SORPRESE: Darmin (Int)

Lazio-Fiorentina (mercoledì 27 ottobre ore 20.45): La formazione di Sarri, dopo il KO contro il Verona non ha intenzione di sbagliare ancora. La Fiorentina, d’altra parte, spera di continuare a grandi livelli. Sarri punterà sui suoi big: Milinkovic-Savic, Immobile e Luis Alberto; la Viola sul proprio bomber serbo.

CONSIGLIATI: Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Immobile (Laz); Vlahovic (Fio)

SCONSIGLIATI: Hysaj (Laz); Biraghi (Fio)

SORPRESE: Pedro (Laz); Gonzalez (Fio)

Napoli-Bologna (giovedì 28 ottobre ore 20.45): Dopo 8 successi in 8 gare, alla nona di campionato i partenopei sono stati bloccati dalla Roma (0-0). Il Napoli al Maradona sfida il Bologna di Mihajlovic che arriva da un KO pesante e polemico contro il Milan. Napoli è soprattutto Osimhen, inarrestabile. Il Bologna punta su Soriano.

CONSIGLIATI: Osimhen, Ospina, Anguissa (Nap); Soriano, Arnautovic (Bol)

SCONSIGLIATI: Mario Rui (Nap); Binks (Bol)

SORPRESE: Zielinski (Nap)