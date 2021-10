Coppa del Brasile: la finale è Athletico Paranaense-Atlético Mineiro

Saranno Athletico Paranaense e Atlético Mineiro, uscite rispettivamente vincenti dai doppi confronti di semifinale disputati contro Flamengo e Fortaleza, a contendersi il successo nella trentatreesima edizione della Coppa del Brasile. Terzo approdo all’atto conclusivo della competizione per entrambi i club riusciti a conquistare il trofeo una volta a testa: il Furacão due anni or sono, il Galo nel 2014. La finale d’andata andrà in scena il 12 dicembre all’“Arena da Baixada” di Curitiba, quella di ritorno tre giorni più tardi al “Mineirão” di Belo Horizonte.

La sorpresa arriva dal “Maracanã” di Rio de Janeiro. L’Athletico Paranaense, beffardamente raggiunto in casa allo scadere sul 2-2 dal Flamengo nella prima sfida di semifinale, si guadagna la qualificazione conseguendo, in trasferta, una perentoria affermazione per 3-0 sui rivali, finalisti nella Copa Libertadores. La compagine di Renato Portaluppi crolla sotto i colpi di Nikão (a segno al 10’ dal dischetto ed al 53’ del primo tempo con la complicità di Diego Alves) e di Ze Ivaldo (azione di rimessa al 90’).

Nessun problema per l’Atlético Mineiro capolista del Brasileirão: il Galo, dopo aver sconfitto davanti al proprio pubblico il Fortaleza per 4-0 nel match d’andata, concede il bis in quello di ritorno andando a imporsi al “Castelão” per 2-1. Alle reti realizzate da Diego Costa in contropiede (59’) e da Hulk su rigore (84’) i padroni di casa oppongono soltanto un centro dalla distanza di Romarinho (90’).

Coppa del Brasile, fase finale

São Paulo vs Vasco da Gama 2-0 (and.); 2-1 (rit.)

Criciúma vs Fluminense 2-1 (and.); 0-3 (rit.)

Vitória vs Gremio 0-3 (and.); 0-1 (rit.)

Fortaleza vs CRB 2-1 (and.); 1-0 (rit.)

Flamengo vs ABC 6-0 (and.); 1-0 (rit.)

Athletico Paranaense vs Atlético Goianiense 2-1 (and.); 2-2 (rit.)

Atlético Mineiro vs Bahia 2-0 (and.); 1-2 (rit.)

Santos vs Juazeirense 4-0 (and.); 0-2 (rit.)

QUARTI DI FINALE

Fluminense vs Atlético Mineiro 1-2 (and.); 0-1 (rit.)

São Paulo vs Fortaleza 2-2 (and.); 1-3 (rit.)

Athletico Paranaense vs Santos 1-0 (and.); 1-0 (rit.)

Gremio vs Flamengo 0-4 (and.); 0-2 (rit.)

SEMIFINALI

Atlético Mineiro vs Fortaleza 4-0 (and.); 2-1 (rit.)

Athletico Paranaense vs Flamengo 2-2 (and.); 3-0 (rit.)

FINALE

Athletico Paranaense vs Atlético Mineiro (and. 12/12); (rit. 15/12)