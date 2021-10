Diretta Roma-Napoli 0-0: a reti inviolate il match all’Olimpico

DIRETTA ROMA-NAPOLI – Serie a – ore 18, 24 ottobre

Il primo big match della nona giornata di campionato è Roma-Napoli. Le due formazioni arrivano alla gara con animi differenti: la Roma con due brutti KO, Juve e Bodo-Glimt; il Napoli è reduce da due vittorie, Torino e Legia Varsavia. Entrambe le squadre hanno intenzione di fare punti; i partenopei non vogliono perdere la testa della classifica, la Roma ha voglia di fare punti per mantenere il passo delle altre big. Mourinho prova a fare lo sgambetto a Spalletti che in 8 gare ha ottenuto 8 vittorie con il suo Napoli.

Commento Diretta Roma-Napoli

SECONDO TEMPO

90+7′ L’arbitro manda tutti negli spogliatoi, Roma-Napoli finisce 0-0

90’+6′ Grande nervosismo in campo, giallo per Mancini e Mertens

90’+5′ Giallo per Veretout, i giallorossi fallosi per bloccare il Napoli

90’+4 Giallo per la Roma, Karsdorp

90’+2′ Napoli riparte con Ruiz e Rui, Roma schierata nella propria metà campo

90’+1 I minuti di recupero saranno 5

90′ La Roma parte in contropiede, Napoli mette in angolo

89′ Occasione per il Napoli, fuori gioco di Osimhen

STATISTICHE: Tiri in porta 1-1

87′ Sostituzione per i giallorossi: esce Abraham, entra Shomurodov

86′ Napoli perde palla, rimessa della Roma

85′ Angolo per il Napoli, sulla palla Mertens

Occasione per il Napoli, che spreca tutto. Riparte la Roma



STATISTICHE: Possesso palla all’80esimo minuto di gioco 77% Napoli, 33% Roma

81′ Sostituzione per il Napoli: esce Lorenzo Insigne, entra Mertens

80′ Espulso Mourinho

78′ Cristante ci prova dalla distanza

75′ Problemi per Ospina, fa segno alla panchina

72′ Occasionissima per la Roma. Calcio piazzato di Pellegrini, Mancini di testa

71′ Due cambi di Spalletti: dentro Elmas e fuori Zielinski; esce Politano sostituito da Lozano

70′ Fallo di Abraham, riparte il Napoli con un calcio piazzato

66′ Sostituzione Henrikh Mkhitaryan Stephan El Shaarawy

65′ Ripartono i giallorossi in contropiede, Ospina risolve tutto

62′ Ancora palo per il Napoli. Partenopei vicini al gol

61′ Angolo per il Napoli, Roma tutta in difesa

59′ Occasione per il Napoli, Osimhen prende il palo

58′ Cartellino giallo per il vice di Mourinho

57′ Anguissa si infortuna, gioco fermo

55′ Ancora Mario Rui, il giocatore del Napoli viene fermato

53′ Napoli in avanti con Mario Rui, Zaniolo blocca

51′ Ripartenza degli ospiti con Osimhen

50′ La Roma recupera palla con Abraham, Ospina blocca

49′ Napoli alza il baricentro, la Roma resta nella propria metà campo

47′ Insigne propone un cross, Politano non ci arriva

46′ Riparte la sfida all’Olimpico, palla ai giallorossi

STATISTICHE: Tiri in porta 1-0 per il Napoli

STATISTICHE: Possesso palla primo tempo 56%-44% per il Napoli

45’+5 Fine primo tempo

45‘ Tre minuti di recupero

44‘ Occasione per Lorenzo Insigne

42‘ Ancora la formazione di Spalletti vicino al gol, tiro di Insigne

40‘ Occasione per il Napoli, ci prova Osimhen

36‘ Corner per la Roma

35‘ Ancora la Roma con l’attaccante inglese, bloccato da un difensore

33‘ Zielinski al tiro, palla fuori a destra

31‘ Giallo per Abraham

30‘ Abraham infortunato. Gioco fermo

29‘ Abraham verso la porta, Politano blocca, ma commette fallo

27‘ Karsdorp due volte al cross, ma la difesa del Napoli si chiude molto bene

23‘ Ancora il Napoli in avanti, questa volta è Di Lorenzo a creare l’occasione

21‘ Tiro fuori quello di Politano. Rinvio per la Roma

20‘ Punizione per gli azzurri. Politano sulla palla

17‘ Cartellino giallo per José Mourinho

15‘ Fallo su Osimhen. L’arbitro ferma il gioco

13‘ Osimhen al tiro, ma non trova la porta

8‘ Pellegrini dalla bandierina, Zaniolo di testa. Altro angolo per la Roma

7‘ Ci prova Pellegrini, gran tiro. Angolo per la Roma

3‘ Zaniolo si infiltra, prova la giocata

1′ L’arbitro fischia l’inizio, prima palla al Nap

PRIMO TEMPO

Roma-Napoli, formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti. Roma-Napoli, probabili formazioni ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Calafiori, Missori, Tripi, Darboe, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Zalewski, Afena-Gyan. Allenatore: Mourinho. NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna. Allenatore: Spalletti. Arbitro: Massa di Imperia. Guardalinee: Vivenzi e Imperiale. Quarto uomo: Irrati. Var: Di Bello.

Avar: Valeriani. I precedenti in capitale vedono i giallorossi in vantaggio con 34 vittorie, 29 vittorie e 13 affermazioni partenopee.