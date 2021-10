Dove vedere Atalanta-Roma Primavera 1, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Venerdì 29 ottobre, alle ore 15, al “Centro Sportivo Bortolotti” di Zingonia, l’Atalanta di Massimo Brambilla ospiterà la Roma di Alberto De Rossi, il match è valido per la 7.a giornata del campionato di Primavera 1. Prima di scoprire dove vedere Atalanta-Roma Primavera 1 in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

L’Atalanta ha 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno è stata sconfitta dal Napoli in trasferta per 1-0. La Roma, invece, è prima con 14 punti (4 vittorie e 2 pareggi) a +1 sul Genoa e nell’ultimo turno ha pareggiato contro i campioni d’Italia dell’Empoli 2-2. Nel prossimo turno per l’8.a giornata di campionato l’Atalanta sarà ospite della Fiorentina sabato 6 novembre alle ore 15; mentre la Roma giocherà in trasferta contro l’Inter domenica 7 novembre alle ore 10.45.

Dove vedere Atalanta-Roma Primavera 1 in tv e streaming

Il match Juventus-Inter, valevole per la 7.a giornata del campionato di Primavera 1 (calcio d’inizio fissato alle ore 19), sarà visibile gratuitamente su Sportitalia e su SI Solo Calcio. Questo match sarà visibile anche attraverso la app di Sportitalia, scaricabile sia per Android che per Iphone, ed è compatibile anche con dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire. Il match sarà visibile in streaming anche sul sito di Sportitalia.