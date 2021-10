Dove vedere Bodo Glimt-Roma, streaming e diretta Tv – Sky o DAZN

DOVE VEDERE BODO GLIMT-ROMA – CONFERENCE LEAGUE –

La Roma di José Mourinho oggi gioca in Norvegia contro il Bodo Glimt, in un match valido per la terza giornata della fase a gironi della prima edizione della Conference League. La partita è in programma per oggi, giovedì 21 ottobre alle 18:45 all’Aspmyra Stadion. Il match sarà arbitrato da Palabiyik.

La Roma è al primo posto nella classifica del Gruppo C, a punteggio pieno dopo le vittorie ottenute sul Cska Sofia e sullo Zorya. La formazione di Mourinho ha intenzione di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta e sperano di farlo con qualche turno di anticipo con 9 punti in cassaforte.

Il Bodo Glimt, attuale capolista dell’Eliteserien a +3 sul Molde, ospiterà i capitolini, in una delle sfide più importanti del Gruppo C. Infatti i norvegesi sono gli unici che possono contendere il primato nel gruppo C di Conference League con la Roma. Il Bodo si presenta alla sfida con 4 punti in classifica, Zorya battuto in casa per 3-1 poi il pareggio a reti bianche in Bulgaria col Cska Sofia.

Dove vedere Bodo Glimt-Roma

Bodo Glimt-Roma sarà visibile in diretta tv su DAZN, tramite una smart tv, una console XBox o PlayStation o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV, oppure su Sky: canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport (253 del satellite), Sky Sport Action, canale 206 del satellite.

La sfida degli uomini di Mourinho contro i norvegesi del Bodo Glimt verrà trasmessa anche in streaming su DAZN: per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l’app su un pc, uno smartphone o un tablet. Bodo Glimt-Roma, inoltre, in streaming sarà visibile anche con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l’app su pc, smartphone o tablet.